Las vías de escalada en Navarra, al detalle

Ofrecer una visión actual de la situación de las principales escuelas o zonas de escalada de Navarra, detallando las distintas vías existentes en ellas, sus trazados, dificultad y características generales. Es lo que el escalador navarro Carlos Velázquez ofrece en su nueva ‘Guía de la escalada en Navarra’. Una obra, con título similar a la que él mismo publicó en 2009 con un enorme éxito y que se ha convertido en un libro de referencia para el mundo escalador, que no obstante asegura que es “diferente”.

“No es una revisión o actualización de ese libro. Es una guía nueva. Tanto en la forma, con un cambio de maquetación y estética, como en la forma, donde ya no hay dibujos de las distintas vías sino que son fotografías y con otros muchos detalles muy cuidados, como la inclusión de códigos QR para detallar los aparcamientos o para enlazar con diferentes webs, los iconos informativos utilizados…”, explicaba el autor, guía titulado de montaña, técnico deportivo 2 de escalada, ex instructor de la Escuela Navarra de Alta Montaña, miembro de la comisión de equipamiento de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada y bombero de profesión.

MUGA

En la obra -“muy pensada”, editada por Sua y presentada de forma oficial este jueves 30 de ju io por la tarde en Muga- reúne en sus 416 páginas los datos de 29 zonas de escalada, 230 sectores y miles de vías. Desde las tradicionales de Etxauri, Peñartea, Dos Hermanas o San Fausto… a zonas más novedosas como Salinas de Oro o el valle de Guesálaz.

“No están detalladas todas las zonas. El libro pesa ya casi un kilo, son más de 400 páginas y había que poner un límite. He intentado que sea una guía para todos los públicos, con la dificultad que eso conlleva por el amplio espectro de escaladores existente. Se habla de vías desde tercer grado e iniciación hasta las de noveno grado, para que la pueda consultar desde el experto al escalador ocasional o que se está iniciando”, indicaba Velázquez, quien reconocía que este nuevo libro, al que se ha dedicado los últimos años, también le ha permitido plasmar “qué es la escalada y cómo la vivo”, incluyendo cuestiones de seguridad y técnica pero también medioambientales, del desarrollo económico rural o para romper algunos estereotipos. “Por ejemplo el de que la escalada tiene que ver con tipos duros y musculosos. Todos pueden practicar la escalada y disfrutar con ellas. La presencia de la mujer es cada vez mayor, hay muchos ejemplos de grandes escaladoras. Y eso también lo he querido plasmar. Son pequeñas píldoras, mensajes de distintos ámbitos, que vas encontrando a lo largo de todo el libro”, explicaba, reconociendo que “cada vez somos más los escaladores” y apostando por una mentalidad comprometida.

“No se trata de ser sólo consumidores de vías, pienso que son muchas más cosas las que implica la escalada”, defendiendo además a un colectivo que se ha visto a veces criticado por grupos ecologistas o instituciones. “Ha habido un aumento de practicantes, es innegable, pero todo depende de la calidad de las personas y no de la cantidad. A veces hay un grupo de escaladores amplio pero calmado y a lo suyo en una zona y ni te das cuenta de que están. Y sin embargo, en otras ocasiones con dos que estén haciendo bulla…”.