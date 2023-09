La historia de superación en Tailandia del boxeador navarro Ion Fernández

Su historia pone los vellos de punta. Un audio desde Tailandia, la cuna del muay thai, que cuesta escucharlo por la dureza y el sentimiento que hay en cada expresión. “Hace un año y medio, en la final del Campeonato de España, se me salió el hombro. No quería abandonar y, de forma salvaje, me lo traté de encajar. A los días me hicieron una resonancia y tenía el hombro desgarrado. Los cartílagos estaban afectados. Una lesión de cuarto grado, de las mayores que hay. Me intervinieron de urgencia y, al despertar, el doctor me dijo que colgara los guantes. Que nunca más iba a poder boxear”. El gen competitivo de Ion Fernández (Pamplona, 2000) hizo que el diagnóstico le sirviera como motivación personal.

“He estado un año entrenando casi mañana, tarde y noche para recuperar la movilidad en el hombro. Derramé mucho sudor y lágrimas, pero confiaba en mí. No podía ni vestirme solo, pero estoy muy orgulloso de pasar por esa etapa tan mala porque eso me ha hecho más fuerte. Ahora, junto a mi hermano Mikel Fernández, puedo estar compitiendo contra los mejores del mundo de este deporte”, revela el protagonista desde el país asiático.

El pasado viernes se cerró el círculo. Se enfrentó al campeón del sur de Tailandia, un experimentado púgil. No era un enfrentamiento más para el navarro. Era una prueba de superación. Incluso daba igual el resultado, pero ganó a los puntos en una épica pelea. “Con esto animo a la gente a que no se dé por vencida nunca y que trabajen duro para cumplir sus metas. Todo es posible por muy difícil que parezca”.