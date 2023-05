La tres-en-uno que más impone

Muchos triatletas navarros, también nacionales e internacionales, resaltaron hace meses el 20 de mayo en sus calendarios. En esa casilla escribieron: Half Triathlon Pamplona. Una prueba que, como recalca su organización, nació hace ocho años para “ofrecer la belleza de Navarra y, en particular, de la ciudad de Pamplona”. Una triple cita que comienza con 1900 metros de natación en el pantano de Alloz, recorre después 85 kilómetros en bici hasta la capital, donde se terminan corriendo 19,5 kilómetros por sus calles más emblemáticas. Una competición que, además de computar para el circuito del Campeonato Navarro de Triatlón, es Copa de España de Media Distancia.

COMPLETO Y VARIADO

A las 13:30, los 677 triatletas empezarán a nadar desde el embarcadero del Camping Aritzaleku (Lerate). La próxima vez que pasen por ahí, ya habrán recorrido los 1900 metros que exige el primer sector. Primero saldrá la élite, hombres y mujeres en masa. Después, en Rolling Start (esto es, poco a poco y siguiendo un orden), los grupos de edad (los participantes no se diferencian en categorías, sino que se agrupan en función de las edades), los que van a realizar el Aquabike (modalidad que solamente realiza los sectores de natación y ciclismo) y los relevos mixtos.

En el camping cambiarán sus neoprenos por cascos y calas para comenzar a rodar. Bajarán por la carretera de la presa del pantano y, poco a poco, irán dejando atrás Lorca, Villatuerta, Oteiza, Larraga, Mendigorría, Puente la Reina, Artazu, Belascoáin, Echauri, Ibero, Ororbia y Arazuri. Sus zapatillas de correr les esperarán en Antoniutti. Ahí comienza el último desafío.

Un circuito de 3 vueltas que pasa, entre otros puntos, por la cuesta de Santo Domingo, la Estafeta, la bajada de Labrit y el parque Aranzadi. Los más rápidos completarán la prueba en algo menos de cuatro horas. De ahí para arriba. Todos, sin embargo, pondrán decir que han completado el Half de Pamplona cuando crucen la meta en la Plaza del Castillo.

De los 582 españoles inscritos, 120 son navarros. 95 triatletas vienen de más lejos. Francia, Chile, Alemania y Moldavia entre otros. La cifra total de mujeres suma este año 71. Dentro de ese porcentaje de locales se encuentran Mikel Astiz (Hiru Herri), Inma Sainz (Tricanet de Berenguer) y Eneko Izaguirre (Triatlón Antsoain).

Nombres que, si se ha seguido la actualidad del deporte esta temporada, han ocupado las partes altas de las clasificaciones en las competiciones ya disputadas. Los tres han seguido planes de entrenamiento y preparaciones concretas para poder hacer frente a la dureza del Half de la mejor manera posible.

Cedida

ESTRENO EN ÉLITE

Mikel Astiz Erro (Ihabar, 1990) participará por quinta vez consecutiva en la prueba. Este sábado, sin embargo, lo hará con doble novedad. Viste por primera vez el tritraje blanco, verde y negro característico de Hiru Herri. Su club, mítico de atletismo en la comunidad, se estrenó en triatlón a comienzos de esta temporada.

Por otro lado, es la primera vez que compite en la élite. Hasta ahora, lo había hecho en los grupos de edad que le correspondían. A lo largo de este 2023 ha coronado varios pódiums como el duatlón de Estella y el de Alsasua. El 23 de abril participó en el Infinitri Half de Peñíscola.

PREPARACIÓN CON MUCHAS CARAS

Cuesta encontrar mujeres navarras en las listas de inscritos. Entre los pocos nombres destaca el de Inma Sainz Valer (Pamplona, 1974). Ha corrido toda su vida. Empezó en el mundo de la triple modalidad en 2020, a raíz de un grupo de amigos. Un año después, cuando se retomó la normalidad tras la pandemia, compitió por primera vez en pruebas cortas. Se estrenó en el Half Triathlon Pamplona en la edición pasada. Y lo hizo por todo lo alto. Logró el segundo puesto del grupo de edad 45-49. Este año, con algo más de experiencia, la pamplonesa llega en buenas condiciones a la competición.

“La preparación deportiva es fundamental. Ahora bien, no se pueden olvidar ni descuidar, para nada, las otras patas de la mesa: el descanso, la alimentación y la recuperación tras los entrenamientos. He seguido un plan de 12 semanas específico. Estos 3 meses he intentado dormir mucho todos los días. Si puedo, incluso me tumbo una media hora en el sofá después de comer. En cuanto a la ingesta, si voy a tener un entrenamiento duro, la noche anterior también ceno con carbohidratos. La nutrición la voy cuidando en el día a día en función de lo que hago o lo que he hecho. Si me he metido una buena paliza, tengo que recuperar a base de hidratos y proteína. Además, aparte de entrenar, estiro y hago mucho trabajo de fuerza y movilidad. Triatlón no es solo montarte en la bici, correr y nadar. Son muchas cosas a tener en cuenta para que el cuerpo funcione bien”, explica.

Cedida

POR PRIMERA VEZ

Eneko Izaguirre López (Ansoáin, 1999) empezó con 8 años a hacer triatlón en el equipo de su pueblo. Sin embargo, no puede decirse que lleve toda la vida practicándolo. Hace cuatro años se centró en el ciclismo. Este septiembre, sin entrenar de manera concreta, realizó el triatlón de distancia olímpica (1.500m de natación, 40km en bici y 10km corriendo) de Nagore.

La suma de una buena experiencia -aunque, según cuenta, su actuación fue lamentable técnicamente hablando- le hizo querer recuperar las otras dos modalidades. Este sábado se enfrentará por primera vez a una prueba de media distancia. No obstante, el joven destaca que no busca realizarla de manera competitiva.

“Estoy siguiendo los entrenamientos de mi equipo. Tenemos un grupo muy chulo y solemos entrenar bastante gente junta. Consiste en, o al menos lo que yo he hecho, dos o tres sesiones de natación, dos de correr y una de bici a la semana. Es verdad que estos dos últimos meses he metido alguna que otra salida en bici más larga. Pero tampoco he estado preparando a conciencia la prueba como tal. Me ha tocado viajar por trabajo estas últimas semanas y, además, porque no es mi objetivo principal esta temporada. Sí que quiero hacerlo lo mejor posible y quedarme bien en mi grupo de edad (20-24). Pero sin ir a morir. Lo que más me apetece es disfrutar de la carrera”, señala.

Su objetivo principal en esta temporada ha sido participar en el máximo de carreras posibles y buscar un buen puesto en el circuito del Campeonato Navarro.

OCTAVA EDICIÓN

Hay incógnitas con respecto a la meteorología. El año pasado el calor fue protagonista en el Half. Esta edición, podría estar pasada por aguasegún las previsiones meteorológicas. Sea como sea, la suerte ya está echada y, como destaca la pamplonesa, “seguro que sacamos calor o energía de donde sea”.

Los tres triatletas, al igual que el resto de los participantes, han estado más tranquilos estos últimos días para llegar de la mejor manera posible. “Yo he cumplido con todos los entrenamientos. Todo lo que estaba en mi mano, hecho está”, añade.

Lo tienen muy claro: en la prueba no se experimenta

Ni se prueban alimentos nuevos, ni se estrena material. Si uno se ha fijado estas últimas semanas, por las calles de Pamplona han corrido más personas y muchos han realizado ya varias veces el recorrido de ciclismo. En Los triatletas lo tienen muy claro: en las competiciones no se experimenta.. Si uno se ha fijado estas últimas semanas, por las calles de Pamplona han corrido más personas y muchos han realizado ya varias veces el recorrido de ciclismo. En Alloz , y en la más cercana balsa de Beriáin, también se han podido ver nadadores.

“Tienes que asegurarte de que el neopreno no te va a rozar en la prueba”, cuenta Eneko Izaguirre. A esto, Mikel Astiz le añade otro detalle: es importante conocer el recorrido para saber dónde apretar. “Como la prueba es aquí, en casa, suelo entrenar bastante todos los recorridos. Cuando me toca correr, lo hago por el circuito de Pamplona y cuando tengo que salir con la bici, voy hacia esa zona”, señala.

Al igual que Eneko, Astiz también ha seguido una rutina pautada cada semana: “Al principio metí mucho volumen, muchos kilómetros y metros. Estos últimos meses han sido entrenamientos más específicos: transiciones y cambio de modalidades”. Él ha nadado tres o cuatro días, y ha dedicado dos a los otros dos deportes.

La nutrición es uno de esos aspectos que pueden pasar desapercibidos pero que, no obstante, los deportistas cuidan de manera muy consciente ya que, en buena medida, de ella depende la buena o mala participación. Astiz, Izaguirre e Inma Sainz ya saben qué, cuánto y cuándo van a comer y beber a lo largo de la prueba. Como dice el atleta de Hiru Herri, “en los entrenamientos no hay que olvidar preparar la alimentación en carrera. Si no lo haces, corres el riesgo de que el día de la prueba comas o bebas más de la cuenta y que te sienta mal”.

Geles, gominolas, sales, barritas, cafeína, bebidas energéticas… El abanico de posibilidades es muy alto. A Sainz, por ejemplo, lo que mejor le va es comer unos dátiles o un trozo de membrillo al salir del agua. En la bici lleva dos botellines con bebida energética. Cada veinte minutos, bebe. Cuando se acerca a la hora pedaleando, come un trozo de una barrita que se hace ella misma y a las dos horas, toma una pastilla de sales. Treinta minutos antes de bajar de la bici, se toma un gel o unas gominolas con cafeína, para recuperar parte de la energía ya depositada. Durante la carrera final, otros dos geles.