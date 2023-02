La voz navarra de la Super Bowl

Javier López Leoz (Zizur, 1987) era un niño de diez años cuando se aficionó a ver la NFL junto a su padre en el extinto Canal +. Las finales de la Super Bowl del cambio de siglo terminaron por engancharle a este deporte. Dos décadas después, el periodista navarro las vive -y disfruta- en primera persona. Esta ha sido su quinta retransmisión, pero su estreno en el propio estadio. Desde Arizona cuenta su experiencia.

¿Cuál es la principal diferencia de narrar en el plató a hacerlo en el propio estadio?

Sobre todo la cercanía que hay con todo. Es otra sensación. Narrar en el plató en Madrid te da libertad en cuanto a contenido o hacer más tuya la retransmisión, pero a la gente se le ofrece un producto diferente si estás al lado de donde ocurren los hechos. Les das una sensación de cercanía.

¿Es un deporte accesible?

Increíble. Es lo que más me ha sorprendido. Esto no lo he vivido en ningún evento en Europa. Te puedes acercar a los jugadores sin problema. Estuvimos en el centro de prensa y los ves paseando al lado tuyo o parándose a hablar. La NFL es muy buena a la hora de facilitar el trabajo a los medios. “Vosotros sois los que vendéis el producto y vamos a ponerlo fácil para que lo hagáis lo mejor posible y vender nuestra marca lo mejor posible”. Esa es su idea.

Queda mucho por aprender.

Hablaba con periodistas mexicanos y es que no te imaginas ni en cien años pueda cambiar eso en Europa. Es impensable que cualquier equipo de fútbol te deje a jugadores caminando por una sala para que puedan hablarte sin estar vigilados. Es irreal.

Y habla de estrellas mundiales, incluso más famosas que cualquier futbolista top.

Claro. Deportistas que cobran 20 millones de dólares. Algo espectacular. Pero es que ellos mismos saben que es su trabajo. Ser simpáticos con los medios de comunicación forma parte de lo que tienen que hacer para la liga. Tienen interiorizado el concepto de negocio y vender la marca. No ves una mala cara de nadie.

En lo deportivo, ¿cómo fue?

Esperábamos esta igualdad porque eran los dos mejores del año. Fue un partidazo por la emoción hasta el final y por disfrutar de un jugador como Mahomes, que les dio la victoria en el último momento. En directo tenía la sensación de que había sido un buen partido, pero después leyendo me he dado cuenta de que es histórico.

¿Lo verá repetido?

Creo que sí. Quizá narrando no te das cuenta de las cosas. Todo lo que sea muchos puntos, buenos ataques y que haya jugadores buenos en cuanto a talento es bueno para el espectáculo y para todos aquellos que no conocen tanto este deporte.

¿Por qué será recordado esta Super Bowl?

La historia de las últimas semanas ha sido el tobillo de Patrick Mahomes. Sabemos que es el mejor y que lo viene siendo desde hace años, pero esta temporada ha habido un condicionante. Se destroza el tobillo y juega cojo el siguiente partido. En la final termina de culminar de forma heróica su obra de arte. Se ha coronado.

También se comenta del show de Rihanna.

Me pareció espectacular en directo. Es otra de las cosas que más he sentido diferente el verlo en la televisión al vivirlo aquí. Escuché a gente que no estaba convencida, pero el espectáculo de las plataformas elevadas fue increíble. La altura era tremenda.

Es un evento que mueve cifras mareantes.

En EEUU las audiencias no suelen bajar de los 100 milones. En un partido de las finales de la NBA hay en torno a 12-15 millones, pero cualquier partido de la temporada regular de la NFL duplica esas cifras. Este deporte no tiene rival en América. En España creo que es de los pocos deportes que sigue creciendo en audiencia.

¿Se queda con alguna anécdota?

Aluciné al ver a Mahomes tan cerca cuando salió a calentar. Después me topé en el ascensor con Álex Rodríguez, un exjugador de béisbol multimillonario y que es propietario de los Minnesota Timberwolves. Fue también pareja de Jennifer López.