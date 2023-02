La explosión del CrossFit

La primera y no la última. Ese es el objetivo que se han marcado desde la organización de los Pamplona Arena Games, la primera competición con licencia CrossFit que se disputaba en Navarra y que en su primera edición adquirió un éxito que hubiera sido inimaginable meses atrás para sus creadores.

Alrededor de 5.000 personas pasaron por las gradas de un Navarra Arena que vibró durante dos días gracias a un deporte en auge. “Lo mejor que tiene este pabellón es que la gente está encima. Congenia perfectamente con uno de los pilares que tiene el CrossFit: la comunidad”, afirmaba Jo Ciastula, la voz de los mundiales de Kitesurf y que durante dos días ha cogido los micrófonos de los Arena Games para ser su speaker junto a Ion Astiazarán -voz de la Moto GP- y a Aleks Onfire. Como el de todos, su trabajo había sido planificado a la perfección para que todo saliera según lo previsto. Tanto en la jornada del sábado como en las finales de ayer, todos los elementos aparecieron cuando indicaba, asegurando el espectáculo que prometía el evento y haciendo disfrutar a un público que aplaudió el esfuerzo de los 960 atletas llegados de todas partes del país.

“Hay que valorarlo. Ha sido algo increíble, y ha sido aquí, en Navarra”, valoraba Dani Camacho después de una final de Rx -la categoría más alta- en la que logró el segundo puesto junto a sus compañeros del CrossFit Pamplona.

Galería de imágenes

J.P. Urdiroz,Iñaki Ordóñez

De las barras con peso que los deportistas tuvieron que levantar durante el sábado al más puro estilo halterofilia, este domingo se pasó a los burpees con salto o a las “culebras” que tuvieron que cargar los participantes sobre sus hombros. Unas culebras curiosas, de 180kg. cada una.

Una vez entregados los premios de la mano de Miguel Ángel Pozueta -director del Instituto Navarro del Deporte-, el cansancio salió a relucir después de un fin de semana de intenso ejercicio. Físico para los atletas, y mental para los organizadores y el amplio staff que hizo posible los primeros Pamplona Arena Games.

La despedida mediante megafonía dejó al descubierto sus intenciones. “Hasta dentro de 365 días”, dijeron.

El premio de campeón marchó a Bilbao; el segundo peldaño fue navarro

El Team Performance fue el equipo que se colgó el pañuelico sanferminero que acreditaba como ganador en las finales de la categoría de Rx. Tres chicos procedentes de Bilbao: Aingeru Setién, Jon Gómez y Gonzalo Arteta, y una chica que llegaba de Vallecas, Laura Pérez, se subieron a lo más alto del podio después de una prueba llamada Pamplona en la que sumaron 17 puntos. Una cifra que les facilitó las cosas para lograr un primer puesto que celebraron con efusividad y orgullo.

No mucho más tarde finalizó su prueba el mejor equipo navarro: el CrossFit Pamplona Team. El cuarteto llegó a la cita como uno de los favoritos a hacerse con el título de campeón de Rx. Ione Tainta y Dani Camacho eran las caras reconocibles de un equipo que completaron Julen Arrondo y Julian Grochowicz. Finalmente sumaron 25 puntos, ocho más que los vencedores. El podio de la categoría más complicada lo completó otro equipo formado por atletas forales: el Vengadores Reunidos, que firmó 29 puntos y en él compitieron Dani Ruiz, Javier Urtasun, Jennifer Serrano y Gorka Sobrino.

Instantes antes de la cita más esperada, tuvieron lugar las finales de las categorías Intermedio y Scaled. En la intermedia, El Pirañas Team se anudó el pañuelo y el título de campeón después de conseguir 30 puntos en un circuito que hizo esforzarse al máximo a los 40 atletas que lo disputaron. Desde Madrid llegaron para conocer un pabellón nuevo y disfrutar de una experiencia en la que no habían estado antes. El Tizona Silverbacks y Los Pumas completaron los peldaños con 53 y 58 puntos, respectivamente.

Y hasta Aranda de Duero viajó el premio de vencedor de la categoría Scaled, la más sencilla. El Domínguez & Company, con los hermanos Natalia y Eloy Domínguez y sus compañeros Mario Fernández de los Mozos y Esteban Martín, firmó una gran final para subirse al podio por delante de los navarros Los Maitones, que acumularon 55 puntos, por los 30 de los burgaleses.

Más de una década de CrossFit en Navarra

El Crossfit, una técnica de entrenamiento que conecta movimientos de diferentes disciplinas, como la halterofilia, el entrenamiento metabólico o gimnástico, nació en California en 1974 a manos de Greg Glassman, un gimnasta que descubrió cómo el trabajo de la fuerza con mancuernas y barra le podía ayudar a ser mejor gimnasta. El CrossFit no dejaba de ser un entrenamiento de tipo HIT (alta intensidad de intervalos). Este deporte nació para entrenar policías. Sin embargo, la efectividad de los ejercicios trajo consigo que Glasmman utilizase este tipo de actividad para preparar físicamente a bomberos, marines y militares americanos.

En abril de 2012 el CrossFit llegó a Navarra. Cerca de 35 deportistas participaron en la primera reunión de la Comunidad foral. Actualmente, son 5.000 los que forman parte de este deporte. Navarra cuenta con 15 boxes (gimnasios) para realizar este tipo de actividad, ocho de ellos en Pamplona.

Que el CrossFit esté en auge ha traído consigo que Adrián Suescun, junto a Rubén Usua y el ayuntamiento de Pamplona, estrenasen esta modalidad, los Pamplona Arena Games. Durante este fin de semana Pamplona acogió a 960 participantes. 240 equipos formados por 1 mujer y 3 hombres, divididos en 3 categorías: Scaled (amateur), Intermedio y Rx (profesional), midieron sus fuerzas en 5 Wods de máxima exigencia (Workout of day) para proclamarse campeón de esta primera edición. Casco Viejo, Iturrama, Txantrea, Lezkairu y Ensanches fueron los nombres de las pruebas que se disputaron entre el sábado y ayer. En esta competición, se repartieron 7.000 euros entre los tres mejores equipos de la máxima categoría (Rx), y en el resto, material deportivo. Además, los Pamplona Arena Games tienen un carácter benéfico, ya que la mitad de la recaudación de las entradas se destinará a la asociación Anfas.

UNA FILOSOFÍA

Adrián Suescun, organizador de evento tenía claro cuál era uno de los objetivos por el que crearon esta competición. “Queríamos eliminar el estereotipo que tiene el CrossFit. Mucha gente piensa que solo se mueven ruedas de tractor y eso no es así. Este deporte es mucho más que eso, es una comunidad. Muchos nos conocemos desde hace 7 años, pero siempre hemos ido a eventos fuera de Pamplona, así que crear los Pamplona Arena Games era casi una obligación”, agregó.

Adrián recordaba el auge que ha habido durante estos 11 años. “El crecimiento ha sido muy grande y no somos conscientes de ello, ya que no sabemos hasta dónde va a llegar esto, apuntaba. “Aunque haya sido partícipe del crecimiento de este deporte, siento que la acogida en el Navarra Arena ha sido muy sorpresiva, ya que no esperaba ver a tanta gente reunida desde las nueve de la mañana hasta hasta las ocho de la tarde todo el fin de semana”. Suescun también recordó que el CrossFit es un deporte para todos. “La igualdad está muy integrada. Todos trabajan por equipo y todos los integrantes hacen lo mismo”, concluía.