La Fundación Miguel Induráin programa películas y exposiciones en su 25 aniversario

La Fundación Miguel Induráin celebrará su 25º aniversario a través de diferentes actos, como proyección de películas o exposiciones, a lo largo de 2023 con los que la entidad quiere poner al deportista en el centro, parte primordial de su misión.

Durante el año 2023 y a través de exposiciones, conferencias o cine, la Fundación quiere contar todos los momentos desde que en 1998 se fundase este organismo con el objetivo de ayudar a personas interesadas en el deporte a lograr sus sueños.

En la presentación, que ha tenido lugar en la Casa del Deporte ubicada en el Navarra Arena, han estado la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, el director del IND, Miguel Pozueta, y el gerente de la Fundación, Ernesto Modrego.

Esnaola ha repasado la historia de la fundación durante estos 25 años, resaltando los 1.000 deportistas becados durante este tiempo que han podido “continuar y progresar” en su rendimiento para “alcanzar las metas” gracias a las ayudas.

“La labor de la fundación ha sido, es y será la de impulsar y ayudar al trabajo conjunto de todos los agentes deportivos, la administración y la ciudadanía. Ha conseguido generar referentes y modelos que ayudan al trabajo en valores como la igualdad, la inclusión, la superación y el esfuerzo”, ha anotado Esnaola durante su intervención.

El calendario comenzará el martes 21 de febrero, con un ciclo de cine de películas y documentales que han participado en el “BCN Sport Film Festival”.

Un evento cuyo objetivo es acercar el mundo audiovisual de temática deportiva y sus valores al gran público.

De esta forma, 23 serán las películas proyectadas en El Planetario del 21 al 24 de febrero, con el deporte como hilo conductor, abordando diferentes temáticas como la presión familiar, la búsqueda de referentes, la integración o el deporte sin edad.

El día 21 (presiones familiares) será el turno de Bleach (natación), L’avversario (esgrima), Promise (rugby) y Pressure (Adaptados). El miércoles 22 (sin fronteras) se podrán ver Janwaar (patinaje), Ekalaivan (cricket), Proud of you (kickboxing), The Recess y The Winner (fútbol femenino).

Los dos últimos días: More tan just a game (baloncesto), Girls talk about football (fut fem), Azul (Muay Thai) y Perseguint un somni (fut fem). El viernes 24, último día de proyección será para Uncle Maurice (atletismo), EnriqueTa (natación), On my Bicycle (ciclismo) y Rowing for life (remo). Después de cada emisión habrá un coloquio con personalidades de la disciplina en cuestión. El lunes 27 y martes 28 se entregarán diferentes premios cinematográficos.

De marzo a octubre se llevará a cabo una exposición itinerante en Pamplona y cabeceras de comarcas con el objetivo de dar a conocer la fundación por toda Navarra en base a cinco ejes. Historia, Miguel Induráin o acciones y futuro. La primera estará expuesta en El Planetario hasta el 16 de abril.

En septiembre llegará el encuentro con los patrocinadores. “Son un eje principal porque no permiten a nosotros hacer estas cuestiones y haremos una fiesta con ello”, ha dicho Modrego.

“Queremos aprovechar la itinerancia para que los colegios de diferentes comarcas hagan una visita que sirva para que conozcan tanto la labor de la FMI como la importancia de deporte en su día a día”, ha explicado Modrego, quien ha invitado a los centros a un concurso de dibujo bajo la temática '¿Qué es el deporte para ti?'.

El noviembre tendrá lugar una gala final en la cual están trabajando y que, por lo tanto, no cuenta con fecha. “La idea es que tenga que ver con el deporte y que nos dé a conocer a nosotros y a los deportistas”, ha finalizado Modrego.