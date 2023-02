El Irrintzi Ski brilla en Baqueira Beret

El Irrintzi Ski puso este pasado domingo, 5 de febrero, un histórico broche al Campeonato de España de esquí de fondo disputado durante el fin de semana en Baqueira Beret. Si en la víspera el club pamplonés ya había disfrutado con el triunfo de Irati Cuadrado y el bronce de Lander Martín en las categorías absolutas Sprint, los 42 kilómetros de la XLIII Marxa Beret -prueba que repartía los títulos nacionales de larga distancia- han acabado por confirmar en la mañana dominical el recital de los 'rosinegros' con un oro, una plata y un bronce absolutos. Éxitos que, junto a la plata U18 de Ainara Sarrias, se suman a su palmarés en esta cita, de la que regresa con un total de 10 preseas (dos oros, tres platas y cinco bronces).

El triunfo -en una jornada con excelentes condiciones de nieve y una temperatura cercana a los 8 bajo cero- ha llegado de la mano del corredor de Beorburu de 21 años, el segundo puesto lo ha firmado la joven esquiadora burladesa -quien no pudo hacerse con un doblete dorado particular- pero, además, la veterana pamplonesa Cynthia Martínez se ha colgado un bronce más que meritorio por el nivel y exigencia de la prueba.

Martín, tras unos primeros compartiendo cabeza de cabeza con otros tres corredores, ha logrado destacarse junto con el catalán Bernat Gabarró y, en una de las subidas del trazado al Orri, ha impuesto su ritmo para entrar destacado (1h55:04) con 37 segundos sobre el catalán y 2:14 sobre Diego Ruiz. “En la parte final, al empezar a subir las laderas, sabía que yo subiendo era más fuerte que Bernat y que tenía la ventaja de la cera y he decidido atacar en la zona de Orri. Estoy contento la verdad. He apretado mucho en los metros finales porque pensaba que podía atraparme pero, finalmente, he conseguido llegar a meta primero”, exponía a la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

Por su parte, Cuadrado no ha podido seguir el ritmo impuesto en el tramo final por la catalana Marta Cester, con quien ha compartido carrera hasta el ascenso a Montgarri pero a la que ya no pudo dar alcance en los últimos kilómetros de 'sube y baja' por Beret y Orri.

La navarra ha completado el maratón en 2h24:33, a 4:25 de la campeona nacional. Cynthia Martínez se ha hecho con el bronce al cruzar la meta en 2h41:09.

Además, Ainara Sarrias -bronce U18 en Sprint- ha redondeado su actuación en este campeonato con una medalla de plata en la prueba de 21 kilómetros.

FNDI

NAVARRA, CON UN TOTAL DE 14 MEDALLAS

El esquí navarro regresa así de la competición de Baqueira Beret con 14 medallas en total. A las 8 del Irrintzi -los bronces sprint de Martínez, de Ainara Sarriás U18 y de Iradi Elvira U12, junto a la plata de Koldo Rosado en Master 1, se suman a las conseguidas el domingo-, hay que sumar los dos bronces conseguidos por el Uharte Eski merced a los terceros puestos en Sprint y Larga Distancia de Unai Sanz dentro de la categoría sénior.

Por su parte, el Pirineos de Roncal también ha tenido presencia en el podio. En la jornada del sábado conseguía el bronce de Izei Irigoien en la prueba Sprint U14 y, ya el domingo, Iñigo Aldaz sumaba un oro al acabar como primer Master 2 la Marxa Beret.

También destacaron en la jornada dominical el cuarto puesto senior de Daniel Martínez y el quinto de Artzai Redín en los 42 kilómetros, el cuarto U18 de Ainara Sarrias, el sexto y el octavo U18 de Ander Goenaga y Mikel Portillo en los 21 kilómetros.

Resultados Cto. España Larga Distancia 2023 Descárgatelo