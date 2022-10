El pamplonés Jon Sanz, una estrella emergente del pádel

Menorca vio nacer a una nueva estrella del pádel el pasado fin de semana. Jon Sanz (Pamplona, 2000) alcanzó por primera vez en su carrera deportiva las semifinales de un torneo Open del circuito World Padel Tour -el máximo nivel en este deporte-. Este resultado es solo la guinda a un año en el que el navarro ha sufrido su mayor evolución como jugador profesional. El pádel navarro está en buenas manos.

Su afición por este deporte comenzó con tan solo nueve años. Sus padres, practicantes del pádel, le ayudaron a conocer esta disciplina que por aquel momento vivía uno de sus mayores crecimientos. “Todo empezó porque mis padres jugaban a pádel. En 2009 yo comencé a jugar y, un año después, disputé mi primera competición a nivel nacional en categoría benjamín”, comenta Sanz.

Tras varios años compitiendo en categorías inferiores, el joven navarro logró profesionalizarse y entrar en el circuito WPT, donde compiten las mayores estrellas de este deporte. Tres años le bastaron para entrar en el top 100 del ranking. Su rendimiento la pasada campaña le aupó hasta el puesto 35 y consiguió llamar la atención de Miguel Lamperti. La leyenda argentina le ofreció comenzar este año como pareja. Sanz no lo dudó ni un momento. “Lamperti transmite mucha experiencia. A día de hoy, aun teniendo la edad que tiene, es un gran competidor. Te ayuda a guiarte en el camino para llegar a la elite del pádel, donde él ha estado tantos años”.

Hace dos semanas el circuito sufrió un ‘baile’ de parejas. Varias duplas rompieron su equipo para formar uno nuevo. Este fue el caso de Sanz. El jugador de 22 años comenzó una nueva etapa con el brasileño Lucas Campagnolo. “Esta etapa que comienza con Campa es positiva para los dos. Nuestro objetivo principal es disfrutar de este deporte y y ser una pareja competitiva. Esa debe ser nuestra base. Tenemos los dos bastante fe en este proyecto y ojalá vengan los mejores resultados posibles”.

UN SUEÑO CUMPLIDO

“Siempre recordaré este torneo” es la frase con la que Sanz define su experiencia la pasada semana. Para sorpresa de todos, la pareja Sanz-Campa alcanzó las semifinales del Menorca Open. En esta cita histórica para el navarro cayeron ante Ramiro y Moyano. “Para los dos ha sido como un sueño. Solamente llevábamos una semana y media entrenado juntos y hemos llegado a semifinales. Para Campa ha sido un poco difícil porque se ha tenido que cambiar de lado en la pista. Son mis primeras semifinales y lo he vivido de una manera muy espacial. Y encima he jugado al lado de un gran amigo como es Campa”, afirma.

Este ha sido el año de Sanz. Tanto por resultados como por su evolución como jugador. “Este año ha sido bastante positivo para mí. La clave ha sido mi entorno, tanto familia como equipo. Me han ayudado a seguir creciendo cada día. Este año he vivido un pequeño boom que me ha hecho ver las cosas de otra manera. En parte creo que ha sido también por mis excompañeros, tanto Lamperti como Silingo”.

El futuro que se le presenta al navarro es ilusionante. “De aquí a cinco años me gustaría estar entre las ocho mejores parejas del mundo. Luchar cada año por estar en el Máster Final. Creo que es un objetivo alcanzable por el que debo luchar cada día”, asegura.

DEPORTE EN CRECIMIENTO

Jon Sanz es el presente del pádel navarro. Pero también hay un futuro muy prometedor. “Hay muchos jugadores que a día de hoy ya se habla de ellos. Como por ejemplo Martina Calvo, Aimar Goñi o Álvaro Sola. Todos estos están debutando ya en World Padel Tour. Tampoco me puedo olvidar de Unax Zarranz que acaba de ser campeón de España”. Sanz asegura que parte del éxito recae en la formación que se ofrece en nuestra comunidad. “Es mérito también de la formación que se está ofreciendo. El pádel en navarra esta creciendo y en un futuro se puede llegar a hablar de él a nivel nacional”, concluye el navarro.