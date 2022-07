Se acabó el Herri Kirolak en los Fueros

El Herri Kirolak se despidió este jueves, 14 de julio, de la Plaza de los Fueros con la exhibición de Jon Lapazaran en el Lanzamiento de Fardo. Antes de eso, se celebraron los campeonatos navarros de txingas y una ronda clasificatoria de aizkora.

Con una calurosa plaza comenzó el campeonato de txingas femenino, en el que participaron Aurkene Aroca, Estibaliz Gastearena e Iranzu Fierro. Antes de empezar a realizar la prueba, las competidoras se lavaban las manos y se ponían magnesio para tener más agarre con las txingas de 25 kilos.

La ganadora de la prueba fue Estibaliz Gastearena que realizó un total de 461,15 metros, recorriendo 16 veces y media un recorrido en línea recta de 28 metros. “Este año no he entrenado demasiado y no sabía si me iba a quedar en 10 o cuanto podía hacer, pero cuando estaba ahí pensaba que podría haber seguido más, pero la mano derecha se me ha abierto y se ha caído la txinga”, comentó la ganadora. A pesar de esto, Estibaliz venció a sus rivales por una gran ventaja ya que Iranzu se quedó en 227,2 metros y Aurkene en 224.

En el Campeonato Navarro de Txingas masculino, Daniel Saldías fue el ganador. El de Arraioz venció con una amplía ventaja sobre sus rivales al hacer 398,34 metros con las txingas de 50 kilos en cada mano, mientras que el segundo Jesús Goñi y el tercero Imanol Martin se quedaron en 192,83 y 186,25 metros respectivamente.

“No me esperaba la marca, pero una vez que he empezado me he visto bien y me lo he creído. Las muñequeras que me he puesto creo que me han ayudado para que no me llegará sudor a las manos y así tener mejor agarre”, declaró Saldias.

Tras las txingas se disputó un clasificatorio de Aizkora para la final del Campeonato Navarro de Aizkora de 3ª Categoría que se celebrará el 5 de agosto. En la prueba participaron nueve competidores en tres tandas. Cada uno debía de cortar dos troncos kanaerdikos en el menor tiempo posible. Los cinco más rápidos, y por lo tanto los que pasaron a la final, fueron Endika Goia, Patxi Igoa, Aritz Oiarbide, Ibai Telletxeak y Amets Aristizabal.

Este año se puso el punto final al Deporte Rural en la Plaza de los Fueros con una exhibición de lanzamiento de fardo, en la que el protagonista fue Jon Lapazaran, que superó diferentes alturas con una horca y un fardo de 12 kilos. Comenzó con una altura de tres metros y 80 centímetros y poco a poco fue subiendo hasta llegar a cinco. Tuvo tres intentos para superar la última altura, pero derribó el palo que marcaba la altura en todas las ocasiones.