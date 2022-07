La juventud llega a los Fueros

La ilusión de la juventud fue la que reinó este lunes en la cuarta jornada de Herri Kirolak en la plaza de los Fueros. Las edades de 15, 16 y 17 años fueron los protagonistas de un lunes muy caluroso, donde triunfaron Julen Urrutia y Xabat Altzugarai porque se llevaron la txapela y el trofeo de campeones del campeonato navarro de tronza de categoría cadete mixto.

Los participantes tenían la tarea de realizar 10 cortes en un tronco de un metro que estaba colocado de manera horizontal. El récord ostentaba en cuatro minutos y ocho segundos, conseguido en 1998, y a pesar de no haberlo superado, los competidores de Menditarrak estaban felices por haber batido su propio récord personal. “Hemos hecho seis minutos y cuatro segundos, pero para nosotros está genial, es la mejor marca que hemos hecho nunca”, contaba Urrutia, de 15 años.

Las temperaturas, como ya viene siendo costumbre estos días, sí volvieron a pasar factura. “El calor está pegando mucho, ha sido más difícil, pero estamos contentos. En los entrenamientos nos costaba más tiempo, pero está guay porque nunca habíamos venido a San Fermín”, decía Altzugarai, de 16 años.“Da respeto porque hay mucha gente viendo, aunque te da más ánimos. Yo empecé hace cuatro años por mi familia”, contaba Urrutia, mientras que Xabat lo hacía porque “en su equipo de rugby también sacaron equipo de Herri Kirolak”.

El segundo puesto del campeonato fue para Ander Aldunate y Oihan Santesteban con un tiempo de 6:26.43, el bronce fue para Oihan Biurrun y Asier Muñoz con una marca de 7:04.77 y el cuarto lugar para el equipo mixto formado por Amaia Razkin y Joritz Arratibel, 11:15.71. Sin embargo, ellos no fueron los únicos protagonistas del día de ayer. La cuarta jornada de Herri Kirolak también acogió exhibiciones de pruebas combinadas donde participaron equipos de categoría alevín, infantil y cadete. Venció el equipo de Igantzi. “Ha sido genial estar aquí. Hemos hecho koskolas, txingas, correr con sacos llenos de arena y luego correr dos vueltas. Estaba nerviosa, pero me lo he pasado genial”, decía Ekine Karasatorre, 12 años. La joven de Echarri compartió pista con Xuban Barandalla, 10 años. “Yo aquí tampoco había estado nunca, estaba emocionado, pero me gusta mucho, sobre todo correr y las koskolas. Los que me enseñaron fueron Oihan Iraurgui y Adur Beldur”, contaba.