Oskar Aguas vuelve a triunfar en la plaza de los Fueros

Entre aplausos y más de una cara de asombro ha vuelto este domingo 10 de julio el Herri Kirolak a la Plaza de los Fueros. La encargada de abrir la tercera jornada ha sido Udane Ostolaza, que se encargó de dar una exhibición de levantamiento de piedra. Tiene 16 años y comenzó a los 7 al nacer “en una familia de harrijasotzailes”. Confiesa que de la “persona que más he aprendido es de su padre”. “A mi abuelo no le conocí levantando piedras, pero el también me ha ayudado desde pequeña. Tengo tatuado mi primera exhibición con mi abuelo”, contaba. Su récord son los 106 kilos, pero este domingo el calor pegó fuerte. “Suelo venir todos los años, me hace ilusión volver después de la pandemia, es bonito ver que se acuerdan de nosotros. Hoy me siento un poco cansada y hace mucho calor, pero lo hemos dado todo”, añadió.

AIZKORA POR PAREJAS

El campeonato navarro de aizkora también regresaba, pero en categoría masculina con tres parejas: Iker Vicente y Asier Pellejero, Joxean Etxeberria y Eneko Saralegi y Jon Rekondo y Julen Olano. Debían cortar seis kanaerdikos y seis troncos de 60 pulgadas, una tarea ardua teniendo en cuenta la temperatura que hacía a la una del mediodía en Pamplona, alrededor de 31 grados. Los más rápidos fueron Joxean Etxeberria y Eneko Saralegi con un tiempo de 26:1654.

La tercera jornada de Herri Kirolak también trajo el campeonato navarro de levantamiento de carro, donde los competidores debían levantar el carro de 203 kilos por la parte trasera, estando la vara apoyada en un punto fijo del suelo, con el fin de hacerlo recorrer la mayor distancia posible sin que ninguna de las dos ruedas del carro tocarán el suelo.

En la prueba participaron Oskar Aguas, de Berriozar, que recorrió 6,59m y se puso la txapela, tras él Joseba Petrirena, de Bera, con 6,48m y por último Unai Bertiz, de Sunbilla, que movió el carro 5,45m.