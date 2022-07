Oskar Aguas vence en su primer torneo

El harrijasotzaile de Berriozar Oskar Aguas venció este sábado 9 de julio en una mañana calurosa en la Plaza de los Fueros en el Campeonato Navarro de Levantamiento de Piedra.

Durante la prueba los tres deportistas (Albaro Zugarrondo, Oskar Aguas y Aitor Oiarbide) levantaron piedras cilíndricas de 125.5 kilos, cúbicas de 113 y bolas de 100. En su primer campeonato de esta modalidad Oskar alzó un total de 4.625 kilos entre las tres piedras y logró ganar en su debut. “Estoy muy contento, la emoción que te agarra la plaza es lo más bonito que hay. Esto en Sanfermines hace que te superes a ti mismo”, declaró el campeón.

En segunda posición acabó Albaro con 4.255 kilos levantados y en tercera posición terminó el harrijasotzaile de Etxarri Aranatz Aitor Oiarbide, con tan solo 2.675 kilos.

“Me ha faltado tiempo para prepararme. Retomé este deporte hace dos meses después de 10 años sin practicarlo, por lo que he perdido mucho peso y fuerza. Entre eso y los nervios no he podido hacer una buena actuación”, explicó el deportista de Etxarri.

Después de la prueba de levantamiento de piedras se pasó al de fardo, donde compitieron Igor e Iñigo Goienetxe. En los dos minutos que tuvieron para alzar el fardo con una polea de 7 metros, Igor subió el fardo un total de 17 veces, pero Iñigo hizo 18 y se llevó la txapela.

EL CALOR PASÓ FACTURA

Una mañana en la que hacía 30º hizo que los deportistas sufrieran en sus disciplinas, sobretodo los harrijasotzailes que después de cada ronda de levantamientos buscaban una sombra para hidratarse y recuperar el aliento.