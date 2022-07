Nerea Sorondo: "Es un orgullo ser la primera mujer en ganar aquí"

La respiración iba al compás del hacha y el golpe era tan fuerte como la ilusión de las tres mujeres que ayer disputaron el primer campeonato de aizkora femenino en Navarra. Beatriz Tanco, Maika Ariztegi y la campeona Nerea Sorondo acapararon este viernes, 8 de julio, las miradas de los espectadores en la Plaza de los Fueros. “El calor me ha dado una paliza tremenda, no me acordaba que era la Plaza de los Fueros. Estoy muy contenta, me ha costado porque me estoy recuperando del covid que pasé en mayo. Eso de que dirían que era la favorita está muy bien, pero hay que estar al 100%.”, contó.

La de Bera de Bidasoa se impuso tras partir los cinco troncos en un tiempo de 18:02.40. “Es un orgullo ser la primera mujer en ganar aquí y como siempre digo, hay ciudades que son importantes y Pamplona es especial para todos los herrikolaris. Aquí se vive un ambiente que en otros sitios no hay, es espectacular. Este verano tengo un montón de exhibiciones y quiero disfrutar de esta normalidad verdadera y ver cada vez a más mujeres competir”, dijo.

La txapela se quedó en Navarra. “He disfrutado mucho cuando he visto a la gente que había aquí. La idea era salir a demostrar lo entrenado, quedarse contenta y disfrutar”, añadió. Además, para Sorondo el campeonato era “importante porque era la demostración de que vamos para delante, antes no había tantas mujeres para competir y por fin lo hemos logrado”.

TROFEO PARA AZRIZTEGI

Al fondo del recinto, siendo la segunda más rápida en el Campeonato de Aizkora con un tiempo de 23:25.93, estaba Maika Ariztegi. A sus 50 años y después de cientos de competiciones y torneos, todavía tiene cuerda para rato. “Después de dos años casi parados, ahora tengo más ganas que nunca. El calor no ayuda mucho, pero quitarnos la mascarilla ha hecho que me sienta como si hubiera empezado ahora, tengo los mismos nervios que los primeros días. Me ha hecho ilusión hacer el primer campeonato navarro, sobre todo porque nos ha tocado en San Fermín y ha sido genial porque había un montón de gente. Creo que para todos ha sido novedad ver el hacha y a las mujeres”, contaba tras el escenario de competición.

El objetivo de la de Ituren era terminar bien y mejorar el tiempo. “Me encanta hacer deporte. Empecé con el atletismo y luego ya con las mazorcas, la tronza, las txingas, el hacha... de todo”.

La tercera mujer que compitió ayer en la Plaza de los Fueros fue Beatriz Tanco. Comenzó hace tres años su aventura en el Herri Kirolak y ayer hizo un tiempo de 28:57.86. “Empecé de la manera más tonta, porque unos amigos me liaron para ver si me gustaba, al final me picó el gusanillo y aquí estoy, aprendiendo de estas dos genias y figuras, que son las mejores”. Para Tanco todo era nuevo. “Estoy contenta de estar aquí, aunque todavía me queda mucho por aprender. Me ha fastidiado no ver a estas dos compañeras competir. Volveremos”, finalizó.