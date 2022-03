Piragüismo en Navarra: paladas de felicidad

piragüistas navarros se meten dentro ya sea para entrenar o disfrutar remando encima de su piragua. Del río se puede sacar provecho de muchas maneras, incluso cuando la corriente es fuerte se puede practicar en lo que se serían las aguas bravas. Cuando el río Arga baja calmado y con un caudal normal, losse meten dentro ya sea para entrenar o disfrutar remando encima de su piragua. Del río se puede sacar provecho de muchas maneras, incluso cuando la corriente es fuerte se puede practicar en lo que se serían las aguas bravas.

En Navarra, la práctica del piragüismo ha ido en aumento, sobre todo desde la base con los más jóvenes. Hasta la fecha, la Federación Navarra de Piragüismo cuenta con 456 licencias y se espera terminar el curso con en torno a 700 licencias. Además, la Comunidad foral tiene la suerte de contar con la navarra Amaia Osaba, con numerosas medallas internacionales en piragüismo. En concreto, dos en mundiales y tres en europeos en la modalidad de maratón. Además, en la modalidad de kayak de mar posee otras dos medallas europeas. A sus 46 años, la palista navarra continúa en muy buen estado de forma. El aumento de piragüistas navarros es significativo también en la competición. Por ejemplo, el pasado 19 de marzo acudieron palistas tanto del Club Natación Pamplona como del Club Piragüismo Pamplona al Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico.

El piragüismo navarro también está creciendo en la base con los Juegos Deportivos de Navarra, que actualmente cuenta con 62 licencias. Dentro del calendario realizan cinco competiciones, dos en otoño y tres en primavera, en donde en la última jornada se competirá por primera vez en la modalidad de embarcaciones mixtas. Las categorías en las que se disputan los Juegos Deportivos de Navarra son en alevines e infantiles. De momento, la federación realiza los JDN con kayaks, en los que se rema por los lados. Aunque también se puede realizar en canoa, por un lado.

El domingo, en el río Arga se celebró la tercera jornada de los Juegos Deportivos de Navarra en piragüismo. 48 participantes se juntaron en los alrededores del Molino de Caparroso para competir. Los jóvenes deportistas de categoría alevín debían completar 1.500 metros, lo que supone dos vueltas en un circuito de 750 metros. En categoría infantil, la distancia a recorrer era de 1.500 metros. En concreto participaron palistas del Club Natación Pamplona, Club Piragüismo Orozebrokayak y Club Piragüismo Pamplona. También, antes de la competición de los jóvenes piragüistas, se celebró el Campeonato Navarro de 5.000 metros con 44 palistas en diferentes categorías.

Jesús Caso

Estas competiciones siempre están sujetas a las condiciones del río. Sin embargo, el domingo se pudo disfrutar de una jornada tranquila con buen tiempo. Las condiciones para que sea favorable la competición en el río depende del nivel de caudal. “No tiene que pasar de diez o doce metros cúbicos de caudal. Lo normal es que haya 6. O y en verano uno o dos. Si sube más se mueve mucha corriente y con los niños no podríamos hacer competición”, explica Felipe Besada Porto, presidente de la Federación Navarra de Piragüismo e integrante del Club Piragüismo Pamplona.

El problema que más puede surgir es durante los entrenamientos, sobre todo en temporada de mal tiempo donde el río puede llevar más agua. “Aunque haga frío salimos al agua, el problema es si el río trae mucho agua. Si no se puede, hacemos gimnasio y carrera”, explica Merri Muñoz, entrenadora del Club Piragüismo Pamplona.

DISFRUTAR REMANDO

Durante las pruebas del domingo, el ambiente fue muy bueno entre espectadores y deportistas. Los jóvenes piragüistas no dejaban de animar a sus compañeros durante la competición. “Se trata de promocionar el piragüismo de competición en aguas tranquilas. Que aprendan y entren en la dinámica de entrenamiento y competición”, cuenta Felipe Besada. Los jóvenes deportistas fueron demostrando su destreza en la piragua. “Les entusiasma mucho poder verse a ellos mismos navegando y dirigiendo la embarcación. Son felices y disfrutan mucho”, detalla Merri Muñoz. Al terminar la competición, los jóvenes piragüistas esperaron a la entrega de medallas con mucha ilusión. El Club Piragüismo Pamplona fue el conjunto que más premio obtuvo. También participaron piragüistas de categoría benjamín, pero fuera de los Juegos Deportivos de Navarra.

Las caídas no son habituales durante las competiciones o entrenamientos, pero también se enseña a cómo volver a levantarse. “Si se caen no pasa nada. Es un medio en el que se desenvuelven bien, van con chaleco y tienen que caerse para aprender a reaccionar. Las piraguas de los pequeños son de iniciación y no suelen caerse porque son más grandes. Aun así, pueden meter la pala mal o engancharse a una rama y tienen que saber reaccionar”, explica Felipe Besada. Sin embargo, en la equipación que deben llevar está el chaleco así como el remo y la propia embarcación.

La próxima jornada de los Juegos Deportivos de Navarra se celebrará el sábado 23 de abril en el mismo lugar y será la jornada final de embarcaciones. La quinta y última tendrá lugar en Tudela en el mes de mayo y se competirá en embarcaciones mixtas en Tudela.

Jesús Caso

“Necesitamos más instalaciones a pie de río para entrenar”

¿Cómo se encuentra la federación?

Empezamos no hace mucho con los Juegos Deportivos y se empezó a trabajar con la base, llevamos un crecimiento sostenido en los últimos años. También, estamos creciendo en Tudela que es importante. Antes había una tradición larga de practicar las aguas bravas recreativas, hay mucha afición, y donde estábamos más cojos era en la práctica con los más pequeños.

¿Qué objetivos tienen?

Que se consolide, sobre todo en Tudela porque hay gente que le está poniendo mucho interés. Necesitamos instalaciones a pie de río, aunque gracias a que el Ayuntamiento de Pamplona rehabilitó el edificio para la escuela de piragüismo, es lo que ha permitido el crecimiento que hemos experimentado. En Tudela a base de que los clubes están presionando están consiguiendo compromisos para que se habiliten espacios.

¿Qué acogida tienen los juegos?

Este año es la séptima edición aproximadamente y ha supuesto un crecimiento significativo desde la incorporación de jóvenes deportistas a la competición. Antes no había juegos ni cantera.

¿Realizan más actividades?

Los clubes impulsan más la actividad de iniciación y promoción. Desde la federación nos encargamos de la actividad de competición reglada y damos apoyo a los clubes.

¿Qué tiene el piragüismo que enganche?

Es un deporte individual, pero al mismo tiempo son importantes los lazos que se hacen para poder entrenar regularmente. También se hace en un medio natural, dependes de ti mismo y del trabajo que hagas. Además, permite que personas que quizás no encajan en otros deportes sí lo hagan en el piragüismo.