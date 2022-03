Diego Reyero: “He venido al CEIMD a ser un facilitador, no a fastidiar”

Su designación estuvo rodeada de polémica ya que estuvo determinada por la dimisión del anterior director, Esteban Gorostiaga, y de tres de los jefes de negociado, que discrepaban de la fórmula de acceso a un puesto de especialista en entrenamiento de fuerza y biomecánica.

¿Cuáles van a ser las líneas de actuación de su gestión?

Serán una continuación de todo lo que se estaba haciendo estos años. La dinámica que me he encontrado es ejemplar. Ciencia al servicio del deporte y del deportista lo resume todo. Es un trabajo con una base científica clara que se ha demostrado que funciona muy bien y lo único que queda es potenciarlo y apoyarlo. He venido a ser un facilitador.

¿Con qué novedades?

El trabajo debe estar coordinado e implicar a todo el mundo. Este equipo lleva muchos años haciéndolo de manera pionera y ahora referente en el mundo entero. Se lo agradezco a todos los trabajadores. En cuanto a formación, reactivaremos la formación continuada. Hay que trasladar nuestros avances para que se beneficie toda la sociedad.

¿Qué Centro se ha encontrado?

Hay líneas que han funcionado muy bien durante más de treinta años que simplemente hay que potenciar. Me he encontrado un centro con una base científica muy rigurosa. Esa línea de atención al deportista de alto rendimiento hay que mantenerla.

Quiere aprovechar las sinergias con otras instituciones...

Había mucha cosas muy bien hechas pero cada uno hacía la guerra por su cuenta, dicho de forma positiva. Mi puerta va a estar abierta y habrá gente que se sume y otra a la que intentaremos convencer. He hablado con muchas instituciones y tenemos que aprovechar las sinergias. Por ejemplo, la obesidad es una enfermedad que lleva el Departamento de Salud pero la actividad física la reduce y podemos aportar muchas cosas. Si nos coordinamos podemos conseguir más.

Hoy, el CEIMD es un centro de referencia en investigación deportiva, ¿seguirá siéndolo?

La parte de investigación, que está sustentada por la gente que lleva muchos años, no se va a perder. Está perfectamente cubierta aunque Esteban Gorostiaga y Javier Ibáñez se jubilan pronto. El CEIMD se va a resentir porque son dos personas que han estado a la vanguardia de la investigación, pero la gente que ya está en el centro y que ha trabajado con ellos muchos años es muy capaz. Habrá que formar a los que vengan. Ninguno somos imprescindibles aunque me hubiera encantado tenerlos en mi equipo.

Su elección estuvo rodeada de polémica por la dimisión de su predecesor, Esteban Gorostiaga, que continúa en el CEIMD...

Sabía que existía cuando vine. En el ámbito del que vengo ya existían problemas similares. Son cambios en la función pública que deberían solucionarse en las mesas sectoriales. Vamos a empezar a trabajarlo. Ciertos puestos hay que perfilarlos mejor. La oposición ya ha salido adelante y va a ser compleja para quien intente acceder a la plaza porque tiene un ámbito, el del CEIMD, que es muy diferente al del Instituto Navarro del Deporte y tienen que prepararse el temario de ambos. Debería equilibrarse la dificultad que va a tener el opositando.

¿Hay buen ambiente tras este ‘lío’?

El ambiente es bueno aunque, lógicamente, al principio había dolor. He intentado mantenerme en la distancia correcta para que se viera que no venía aquí a fastidiar, sino que vengo como facilitador. Me está enganchando mucho porque veo mucho potencial en las líneas que están siguiendo desde hace años y en otras que, en colaboración con otros agentes, se pueden mejorar.