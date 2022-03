Mikel Huerga: "La pandemia me ayudó a ser Gran Maestro de Ajedrez"

Mikel Huerta ya es Gran Maestro de ajedrez, un título que cuesta ganar -es el primer navarro en conseguirlo tras su maestro Jesús De la Villa- pero que ya no se pierde.

Obtuvo el título en el Torneo de Getxo. ¿Cómo fue?

Fue un torneo a nueve partidas. Me apunté sabiendo que, si cumplía, saldría Gran Maestro. El riesgo era alto porque, si perdía, habría tenido un retroceso importante. Una victoria me sumaba un punto de los cinco que me faltaban y una derrota me hubiera restado diez y me habría dejado sin opciones.

¿Veía factible volver de Getxo con el título de Gran Maestro?

En este deporte, cuanto más fuerte es el rival, más puntos sumas. Yo como estaba tan cerca, elegí un torneo contra rivales más flojos con los que podría arriesgar menos. Esa era mi estrategia. Me arriesgaba a perder más pero era más raro perder.

¿Fue el momento más difícil?

Aunque parezca que ese fue el torneo clave, fueron más decisivos los dos anteriores. En Getxo ya lo tenía a tiro, así que era más difícil fallar. El momento más difícil fue subir de 2.460 puntos Elo a 2.490. Fueron los puntos más difíciles. Jugué en Zaragoza y en Piélagos con buenas actuaciones y ya me quedé muy cerca.

¿Cómo se prepara un torneo?

Para preparar los torneos trato de estar muy concentrado en el ajedrez, sin distracciones ni salidas. Preparo las partidas mirando quienes son mis contrarios y estudiando su juego, además de alimentarme de forma sana.

¿Le sirvió para ello la pandemia?

La pandemia me vino muy bien y me ayudó a llegar al título de Gran Maestro. Estudié para mí porque con tantas horas en casa había tiempo para todo. Las clases con los chicos de la Agrupación las dábamos por Internet. Otros deportes se pararon pero nosotros seguimos trabajando.

En 2009, usted sumaba ya 2.465 puntos Elo. Para ser Gran Maestro hay que llegar a los 2.500. Han pasado 13 años. ¿Había renunciado a conseguirlo?

La verdad es que hubo momentos en los que pensaba que no iba a llegar. Esto no se consigue en un torneo, sino en una buena racha de varios torneos. Entonces era incapaz de completar una buena racha continuada. Jugaba bien dos o tres torneos pero venía el cuarto y me destrozaba el trabajo hecho. Sumaba 25 puntos poco a poco y un mal torneo me hacía perder 20. Era una montaña rusa en la que no lograba enlazar triunfos. Siempre que subía y me ponía cerca, venía un mal torneo que volvía a alejarme. Realmente sí que hubo momentos en los que pensé que no iba a llegar.

En el Este de Europa ha habido una gran tradición ajedrecística. ¿Ha notado de alguna manera el conflicto Rusia-Ucrania?

He visto dos casos. El Gran Maestro George Timoshenko se ha unido al ejército ucraniano y el ruso Kariakin, el número cinco del mundo, ha defendido a Putin y eso creo que le va a costar en Europa prestigio e invitaciones.

¿Qué piensa de las partidas rápidas?

Tengo posturas encontradas porque siempre hemos considerado que el ajedrez serio, el bueno, es el ajedrez lento, de partidas largas, pero a nivel de élite está tan estudiado el ajedrez que hay demasiadas tablas. Hay muchos Grandes Maestros que consideran que el futuro del ajedrez pasa por el ajedrez rápido porque es más vistoso para el público.

¿Qué le pareció el Torneo de San Fermín?

Fue muy positivo que trajesen al Campeón del Mundo Magnus Carlssen pero no se le sacó todo el provecho que se podía. Hubiera estado bien que hubiera jugado una simultánea contra aficionados navarros pero no se hizo y se desaprovechó la ocasión.

¿Le deja el ajedrez tiempo para otra cosa?

Estoy todo el día con el ajedrez en la cabeza. Hace años estudiaba varias horas al día pero actualmente mi dedicación es la de dirigir la escuela de la Agrupación San Juan y doy más clases en el Colegio San Cernin, en el del Huerto y en San Juan de la Cadena. Lo que más me motiva ahora es formar a la gente joven en el ajedrez y expandirlo. No tengo tanta prioridad en estudiar para mí mismo. El tiempo que gasto estudiando es para aplicarlo a mis alumnos. En San Juan tengo cien, lo que es un récord histórico. Esa es mi motivación,

Y ahora, ¿qué retos le quedan?

Ahora no hay un título inminente para el que me pueda preparar, como no sea el de campeón del mundo y me veo lejos. No es mi objetivo.

¿Ve alguna joven promesa en el ajedrez navarro?

Es difícil establecer una proyección al ser tan jóvenes. Me centro en que tengan afición y que aprendan mientras se divierten. Javier Habans, con 14 años, tiene mucha una fuerza.

¿Es atractivo el ajedrez para los jóvenes?

Creo que se están dando cuenta de que el ajedrez es divertido y que está en auge. No tienen esa imagen aburrida de hace años. Y a eso han contribuido, entre otras cosas, la serie Gambito de Dama y el confinamiento porque el ajedrez se puede practicar dentro y fuera de casa.

Hace tiempo que la máquina ha superado al hombre, ¿sigue jugando contra ella?

La máquina tiene sus pros y sus contras. Hoy en día, para un ajedrecista serio, la máquina es necesaria para entrenar. Si alguien no la usase, partiría con una gran desventaja. El entrenamiento consiste en aprovechar la información que la máquina te da pero ha quitado la magia de la creatividad. Ha hecho que a alto nivel el juego sea demasiado objetivo.

¿Cuándo estrenará el título?

El día 12 tenemos el Campeonato Navarro de Ajedrez Relámpago e intentaré darlo todo con el equipo de la Agrupación.