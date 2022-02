Íñigo Aísa: “No sé si volveré... Si me toca el Euromillón, sí”

“Ha sido una pasada”. El navarro Íñigo Aísa casi no cabía en la camiseta de Osasuna que vestía cuando salió del SoFi Stadium, sede de la última Super Bowl.

Fue el broche final del regalo sorpresa que hace tres años se le ocurrió a Amaya hacerle a su marido Íñigo, seguidor acérrimo de este deporte. Cada mes, ella ingresaba una cantidad para hacer frente al dineral que cuesta el viaje. “Ella sabía que para mí era un sueño. Se me caían las lágrimas en el estadio cuando me acordaba. Todo gracias a Amaya...”, comentaba emocionado Íñigo.

Llegó al SoFi cuando quedaban cuatro horas para el inicio del partido. El acceso fue menos riguroso de lo esperado y entró rápido a la grada. “Pero cometimos el error de entrar antes de ir a la Fan Zona y una vez dentro no nos dejaron salir. Así que empezamos a dar vueltas por el estadio y a hacernos fotos. Era todo una locura porque una cerveza costaba 17 dólares y un perrito, 5”. A pesar de las horas de espera, “tengo la sensación de no disfrutarlo porque cuando miré el reloj sólo quedaban diez minutos. Me pareció que todo fue superrápido”, comentaba Aísa.

Siendo seguidor de los Packers, el resultado le daba igual: “Fue un partido sensacional, una pasada, uno de los más emocionantes de los últimos años. He estado en la final de la Champions y me parece ridícula al lado de esto.”, afirmó.

Con la experiencia ya cumplida, Aísa no ve claro volver a un partido así: “No sé si repetiré. Si me toca el Euromillón, sí, porque cuesta mucha pasta. Quisiera volver, pero aún me quedan muchas otras cosas que ver en la vida. Es una experiencia vital”.

Este miércoles llegará a Madrid y mañana a Pamplona a trabajar. Y el sábado, a El Sadar, a ver a Osasuna.