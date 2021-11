Un Mundial complejo e inesperado

El viernes 29 de octubre la selección absoluta española de patinaje llegó a Ibagué, una ciudad al oeste de Colombia, a 200 kilómetros de Bogotá. Han aterrizado una semana antes del Campeonato del Mundo, que tendrá lugar del 6 al 13 de noviembre. Entre los nueve de la expedición española se encuentran tres navarros. Ruth Arza, del Txantrea, Ioseba Fernández, del Berriro Ere, y Garikoitz Lerga, seleccionador nacional. Los otros patinadores son Patxi Peula, Nerea Langa y Luisa González.

Para Lerga, será su undécimo Mundial como seleccionador y hasta el último momento este viaje no era seguro. “Vamos una semana antes porque la situación que teníamos aquí no era buena en cuanto a los entrenamientos porque cada uno es de un sitio. Se ha pensado en viajar antes para adaptarnos al sitio y entrenar en la pista concentrados”, explica Lerga. En los primeros días han estado entrenando por libre, pero hoy han comenzado los entrenamientos oficiales donde compartirán pista con otras 38 selecciones.

Ibagué se encuentra a 1.285 metros de altitud y la temperatura media es de 26 grados. Por eso también, estar una semana antes sirve para adaptarse al entorno.

Además, el viaje a Colombia no ha sido fácil debido a la lejanía y sobre todo a la pandemia. Este año, como novedad, han tenido que viajar con un médico. “Ha sido idea desde el Consejo Superior de Deportes porque tenemos una pandemia y hay rebrotes, hemos estado a unos días de no viajar por un brote que hubo que ni con nuestras vacunas servía”.

Colombia actualmente tiene 1.500 casos diarios y suman un total de 5 millones de contagios. “El país está como está y las medidas son diferentes, había que hacer muchas cosas para que te den luz verde. Hemos estado más veces en el no se va”, añade que el asunto económico no ha sido un problema, “este año no ha primado eso. El presupuesto para viajar a Colombia ya estaba porque trazas tu plan de viaje al inicio de temporada”.

El esfuerzo ha sido muy grande para que se hiciera posible este Mundial. La lista esta vez ha sido reducida a cinco patinadores, pero son los mejores de España en estos momentos. “Podemos llevar más sí, pero la situación es lo que es. Hice una lista por probabilidades de medalla y en base a eso se ha ido haciendo”.

En 2020 no se celebró el Mundial debido a la situación de la pandemia. En la edición anterior, en 2019, Colombia conquistó el medallero con 25 metales. En estos dos años cada país se ha preparado de una manera en base a las restricciones impuestas. Por eso, Garikoitz Lerga afirma que hay incertidumbre en cuanto a conocer qué posibilidades hay. “En un año normal me mojaría y hasta sabría decir. Este año es muy complicado, hemos hecho todo lo que hemos podido. Cuando fuimos al Europeo nos encontramos con delegaciones como Francia e Italia, ellos han podido hacer unas cosas que en España no podíamos. Creíamos que íbamos bien porque hemos trabajado mucho y nos hemos encontrado con que no. Otros países han hecho cosas que estaban mal vistas y no permitían a sus patinadores mostrarlo. Eso marca una serie de diferencias que nos han sorprendido. Hay países que están pasando la pandemia pero actúan diferente”, dice Lerga.

Por ejemplo, el país anfitrión parece que será de los favoritos. “Colombia lleva dos meses concentrado solo para esto. Este es uno de los mundiales más complicados, pero los patinadores son fuertes psicológicamente y están preparados”.

Los cinco españoles se han gestionado por su cuenta los entrenamientos donde podían. “Ioseba ha estado entrenando en un circuito en Aizoáin. Ruth en la Txantrea en su pista. Luisa ha tenido que moverse en Cataluña. Patxi ha entrenado por toda España. Nerea en Zaragoza ha estado más limitada por los estudios. Dentro de sus posibilidades han entrenado hasta horas intempestivas”, explica Garikoitz Lerga.

Viajan los cinco mejores patinadores de toda España. Garikoitz Lerga tiene además una larga trayectoria junto a ellos. “Al final con cualquiera de ellos llevamos muchos años. Tanto Luisa como Ruth van conmigo desde categorías inferiores. Ioseba ha pasado de ser su compañero a ser su seleccionador y tenemos cierta amistad. Con Patxi he sido compañero de habitación”, explica.

Este Mundial de Colombia va a ser el 25º para el seleccionador navarro. En 1994 empezó como corredor hasta 2008. A partir de 2009 fue como seleccionador nacional. Además, es profesor de esquí. “Me gustaba formarme y la federación pensó en que aportaría lo que había aprendido. Al principio no estás preparado, es complejo. Decir quien va a correr es fácil pero cómo lo va hacer es lo complicado. He adquirido experiencia con los años”, concluye.

Experiencia y veteranía en la lista de patinadores españoles

rfep

Los otros tres patinadores que acuden a Ibagué junto con los navarros Ruth Arza y Ioseba Fernández son Luisa González, Patxi Peula y Nerea Langa. Entre los tres suman campeonatos del mundo y europeos, aspiran a estar en los puestos altos.

González, nacida en Cali (Colombia), patina con el Club Patín Cobra y competirá en categoría júnior junto con Arza. En sénior, lo harán Patxi Peula, del Pilar Marianistas y Nerea Langa, del Club Patinaje 2MIL6

Noveno Mundial para Ioseba Fernández

El patinador navarro Ioseba Fernández cumplirá en Ibagué su noveno Mundial como patinador. El de Berrio Ere suma a sus pies un buen palmarés internacional. En concreto, ha sido cuatro veces Campeón del Mundo y además es poseedor del récord mundial de los 100 metros con una marca de 9:55 segundos. Además, ha sido Campeón de Europa en doce ocasiones.

El patinador navarro va a competir en el Mundial en las pruebas de velocidad. Esta temporada, se ha colgado el oro en el Campeonato de España en la prueba de los 100 metros y en la de una vuelta al circuito.

También, logró colgarse el oro Europeo en Portugal en los 100 metros, pero después se lesionó. Aun así, Ioseba Fernández buscará ampliar su palmarés en un Mundial que, a priori, tendrá a su lado rivales duros a batir.