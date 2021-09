Oberena Ajedrez: jugada maestra de Navarra en el campeonato nacional En el Campeonato de España de ajedrez de agosto se lograron siete medallas en las categorías Sub 8, Sub 14 y Sub 18. Una semana después, Javier Habans, ajedrecista del club Oberena, disputó la fase final del Mundial Sub 14









Jesús Garzarón Lucía Valero. Pamplona Nerviosos, gritando y jugando se encuentran los niños de la escuela de ajedrez de Oberena momentos antes de empezar las clases. Por la sala no se respira tranquilidad, pero como si fuera darle un botón, en cuanto se sientan frente al tablero el silencio inunda las cuatro paredes. En el ajedrez, un movimiento en falso puede encontrarte con la derrota. Por eso, la concentración es una de las claves. El ajedrez es sencillo y complejo a la vez. Tan solo se necesita un tablero y sus piezas. Con eso ya pueden jugar dos personas. Sin embargo, esto no es comparable al juego. Tras realizar tres movimientos, las posibilidades crecen en millones. En Navarra el ajedrez es un deporte que cuenta con mucha participación nacional. En concreto, la federación cuenta con en torno a 500 fichas en 19 clubes repartidos por toda la geografía de Navarra. En la actualidad, hay navarros que cuentan con palmarés nacional e incluso internacional. Por ejemplo, en el Campeonato de España celebrado el fin de semana del 6 al 8 de agosto Navarra logró siete medallas (2 de oro y 5 bronces). Todo ello entre las categorías sub 8 y 18. La sección de Oberena logró seis medallas y el club Mikel Gurea una. En 1958 se fundó la Federación Navarra de Ajedrez, Fernando Goñi Arregui fue el primer presidente. Sin embargo, cuatro años antes, el 15 de octubre de 1954 se creó la sección de ajedrez de Oberena, uno de los clubes con potencial. Por el club han pasado ajedrecistas internacionales. En 2004 se celebró el 50 aniversario de la sección y visitó Pamplona un invitado muy especial. Garri Kasparov, uno de los mejores ajedrecistas del mundo, que pasó unos días por la ciudad. INTERNET COMO HERRAMIENTA La sección de ajedrez de Oberena cuenta con 90 miembros y seis monitores, tres titulados por la Federación Navarra de Ajedrez. Las edades en esta escuela van desde los 5 hasta los 90 años. El responsable de la escuela es Jesús De la Villa García, Gran Maestro Internacional del ajedrez español. Se dan clases todos los días de la semana y el fin de semana suelen organizar competiciones. La metodología consiste en practicar con movimientos y situaciones. “Primero enseñas las reglas y luego ves si interesa. Normalmente en los clubes de ajedrez hay mucha sociabilidad. Suelen engancharse. Luego tienes que empezar a enseñar otras cosas complicadas. Se enseña mucho a base de hacer ejercicios, poner posiciones y hacerles pensar qué harían ahí. Luego se explica la solución”, cuenta Jesús De la Villa García. Incluso graban sus partidas para después analizarlas. Internet también es una gran herramienta para un ajedrecista. Puedes ver desde torneos en directo hasta jugar contra alguien en la otra punta del mundo. La serie emitida en 2020 de ‘Gambito de Dama’ atrajo a diferentes generaciones que volvieron a engancharse con el ajderez. Incluso la pandemia no paralizó a la sección de ajedrez de Oberena gracias a Internet. FALLAR Y ANALIZAR “La gente suele pensar que el ajedrez es algo complicado. Saber jugar muy bien es difícil. Pero como en todo. El ajedrez tiene algo que otros deportes no tienen y es una curva de aprendizaje muy rápida. Algo que puede parecer muy complicado al principio, a los dos o tres días te das cuenta de que ya no es complicado. Hasta que te estancas, pero vuelves a aprender”, explica Javier Yaben responsable de la sección de ajedrez en Oberena. Aun así, también hay que guardar un día para aprender otras cosas del ajedrez. “Los viernes se suele guardar para enseñar a los chavales los valores que da la competición para que vayan aprendiendo el ajedrez de competición”, cuenta De la Villa. Las competiciones de ajedrez pueden durar uno o más días. Hay partidas rápidas que pueden extenderse en más de 15 minutos pero menos de una hora. Las lentas se refiere al ritmo clásico que puede durar 90 minutos y te dan medio minuto por cada jugada que haces. “Para hacer este tipo de competiciones individuales se usa un método suizo. Que es un sistema de emparejamiento que divide la lista de jugadores entre dos. Al primero lo emparejas con el primero de la otra mitad y uno contra otro. A medida que van consiguiendo puntos, esas listas se van disminuyendo. Los que tienen un punto, se dividen y se emparejan entre ellos”, cuenta De la Villa. Un ajedrecista también pone el juego en práctica en la vida real. “Te entrena la toma de decisiones, la capacidad de enfrentarse a cualquier tipo de situación. El ajedrez te hace fuerte. Te haces autónomo, consciente de que te puedes equivocar y cada vez lo vas asumiendo más”. El ajedrecista Javier Habans y su destreza en el tablero Javier Habans Aguerra suma cada vez más títulos a su palmarés. Tiene 13 años y disputó del 11 al 15 de agosto el Mundial Sub 14 online. Llegó hasta cuartos de final en un torneo que contó con 214 jugadores. Javier ya está preparando el Campeonato de Europa que se celebra en octubre. No pierde el tiempo e incluso practica en casa jugando online. “Me gusta jugar mucho y estar con los amigos e ir a torneos”, dice el joven ajedrecista. “Él ha ido como representante español porque ha sido campeón de España ocho veces. Desde que apareció ha ido a mejor. La Federación Internacional decidió hacerlo online por la situación. Él en ese momento era el número de uno de su categoría y le invitaron”, explica Jesús De la Villa. No es tan complicado enseñar ajedrez a los más pequeños. Incluso liberar la carga de trabajo que puede suponer este deporte lo necesitan los adultos. “Para la carga de trabajo en general el ajedrez se practica a cualquier edad. Son niños y sí que tienen un rato más lúdico, es necesario. Pero incluso los mayores”. No es necesario empezar teniendo cualidades concretas, pero el esfuerzo es pieza fundamental. 