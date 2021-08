Javier de la Fuente: “Estamos ante un evento de repercusión mundial y no podemos fallar”

Hace menos de un año, Javier de la Fuente Ramos (Vizcaya, 1977) llegaba a la dirección del Circuito de Navarra. Lo hacía en unas condiciones difíciles. Los eventos internacionales se cancelaban constantemente y el público no podía llenar las gradas. Sin embargo, este fin de semana, tanto a él como al propio circuito se le presenta una gran oportunidad. El Mundial de Superbikes llega a Navarra. Durante tres días todas las miradas del motociclismo estarán sobre el asfalto de Los Arcos.

¿Qué supone para el Circuito de Navarra albergar una cita del Mundial de Superbikes?

Nos va a poner en un escalón muy alto a nivel internacional. El hecho de ser una competición tan reputada, la cantidad de aficionados que van a venir y las marcas que acudirán al circuito nos dará mucha repercusión.

¿Cómo surgió la opción de acoger la prueba?

Lo primero que hicimos fue contactar con Dorna (empresa organizadora del motociclismo). En octubre hicieron oficial el calendario provisional de la nueva temporada. Faltaban dos fechas por cerrar y decidimos pasar a la acción. Desde la organización, tras unas pequeñas negociaciones, aceptaron encantados.

¿Qué coste económico supone organizar una carrera como esta?

En las negociaciones con Dorna llegamos a un acuerdo en el que nosotros tan solo poníamos un euro para poder albegar la prueba. Sin embargo, toda la organización del evento caía sobre nuestra responsabilidad. Además, todo lo que se genere en la venta de entradas este fin de semana irá destinado a Dorna.

Imagino que un evento de esta magnitud beneficiará a la creación de empleo durante estos días

Sí, contando únicamente los equipos y los miembros de Dorna hay más de 500 personas. Llevan aquí desde el martes por lo que se requiere de un personal para su atención. Para la organización del evento la contratación media diaria es de 500 personas, repartidas en seguridad, montajes, médicos, pantallas, atención, restauración, comisarios….

¿Cuánto público podrá acceder al circuito?

Hemos trabajado con el Departamento de Salud Laboral con unos planes de seguridad para que nos diesen los aforos. En principio, teníamos un aforo de 2.500 personas que se amplió la semana pasada a 5000. Además, en la zona de grada con capacidad para 950 personas, vamos al 30%.

¿Cómo será el protocolo sanitario?

Se han marcado dos zonas. La zona fuera de paddock no tiene ningún control expreso. Tan solo será obligatorio el uso de mascarilla. Sin embargo, para acceder paddock se debe presentar una de estas tres cosas: prueba de antígenos negativa, pcr negativa o la pauta completa de la vacunación con catorce días de antelación de la última vacuna.

Ser director del circuito, ¿le supone tener una responsabilidad añadida?

Me lo tomo con calma, pero es cierto que la responsabilidad es muy grande. Estamos ante un evento que tendrá mucha repercusión a nivel internacional y no podemos fallar. Estaremos en el foco de mucha gente, pero estoy seguro de que todo saldrá a la perfección.

¿Cuáles son sus funciones en el día a día?

El sector comercial es la parte más importante de mi trabajo. Me encargo de buscar oportunidades y organizar cada uno de los eventos que acogemos. Todo ello se consigue estando en permanente contacto con las empresas y los equipos. El circuito de Los Arcos tiene una ocupación aproximada de unos 270 días al año por lo que hay que estar siempre activos.

Su entrada en la dirección del circuito llegó en un momento delicado por el coronavirus ¿Le afectó a la hora de realizar su trabajo?

Ha sido un aterrizaje un poco difícil. Los eventos que teníamos cerrados, especialmente los internacionales, se fueron cayendo durante el mes de octubre. Los equipos no podían viajar por las restricciones y los periodos de cuarentena que debían pasar los deportistas en España lo complicaba todo aún más. Además, se ha echado en falta la ausencia de público. Este fin de semana, por fin, la gente podrá volver a las gradas. Sin embargo, dentro de este año tan atípico no me quiero olvidar de mis compañeros. Desde el primer día han estado a mi lado y me han ayudado en el conocimiento de clientes y encontrar nuevas formas de trabajo.

¿Cómo ha afectado el coronavirus en la economía?

Lo hemos llevado de la mejor manera posible, ajustando todos los gastos al máximo sabiendo que íbamos a tener una disminución de ingresos importante. Un circuito como este, abierto más de 270 días al año, consume muchos recursos económicos.

¿Qué supone para Navarra tener una infraestructura como esta?

Lo principal es que la marca navarra se da a conocer, el turismo aumenta, el crecimiento económico es mayor... Al final, tener este tipo de infraestructuras te hace crecer.

¿El circuito se utiliza para otros fines que no son la competición?

Así es. Realmente de competición este año vamos a tener catorce carreras. El resto del año vienen equipos a entrenar, hay presentaciones, se prueban nuevos modelos, ruedas, suspensiones, frenos... Es algo global.

¿Cuál diría que es el punto fuerte del circuito?

A nivel nacional creo que es de los mejores. Lo coloco a la altura que el de Cataluña, Motorland, Valencia o Jerez. Además al estar localizado en el norte, cercano al sur de Francia, hace que el cliente internacional tenga fácil acceso.

¿En qué se diferencia respecto a los demás?

Nos intentamos diferenciar en el trato que damos al cliente. Queremos que todo el mundo quede contento y poder organizar los mejores eventos posibles.

¿Cree que ha aumentado la afición por el motor dentro de Navarra?

La Federación Navarra de Automovilismo y Motociclismo están trabajando muy bien. Están dando a conocer las escuelas. Además, en las tandas que organizamos para que los aficionados vengan con sus propios coches o motos a probar el circuito, hemos notado que la gente tiene muchas ganas de venir.