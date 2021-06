Juan Carlos Barcos asume un nuevo cargo en la Federación Internacional

Actualizada 09/06/2021 a las 06:00

El pamplonés Juan Carlos Barcos Nagore, actual presidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados y hasta el pasado 4 de junio director de Árbitros de la Federación Internacional de Judo (IFJ), da un paso más en su carrera profesional internacional asumiendo la dirección de Relaciones Internacionales de la IFJ.

Marius Vizer, presidente de esta entidad deportiva, nombró en el cargo al navarro durante el congreso celebrado en Budapest este pasado viernes 4 de junio. Además, le hizo entrega de la estatua Jigoro Kano Shihan, máximo galardón del organismo, en reconocimiento y agradecimiento al destacado legado que deja y a su importante labor en el desarrollo y modernización del arbitraje a nivel internacional.

UNDÉCIMOS JUEGOS OLÍMPICOS

De 73 años (Pamplona, 30 de abril de 1948), Barcos cumplía así 20 como director jefe de arbitraje y miembro del Comité Ejecutivo de la IJF. Con anterioridad, ocupó también el cargo de director de arbitraje y miembro del Comité Ejecutivo en la Unión Europea de Judo durante 13 años. Además, el navarro estará en Tokio en los que serán sus undécimos Juegos Olímpicos.

“Estoy muy contento de que el presidente Vizer me haya concedido el honor de continuar trabajando junto a él. El judo ha sido y sigue siendo una parte muy importante de mi vida; mi gran pasión y, después de todos estos años, todavía me hace feliz. Aprecio mucho que el señor Vizer haya demostrado su confianza en mí y en mi experiencia, y estoy seguro de que puedo aportar una amplia visión fruto de tantos años en el ámbito internacional. Y lo haré como siempre con la máxima profesionalidad y esfuerzo. Además, esta nueva posición me permitirá estar en estrecho contacto con diversos representantes de distintos países, y podré construir puentes y colaboraciones entre la RFEJYDA y estos países”.