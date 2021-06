Sin frenos sobre el hielo navarro

Actualizada 07/06/2021 a las 06:00

Giros, saltos y piruetas. También hay caídas, muchas, pero se levantan y vuelven a repetir el movimiento. Así, cada día, los patinadores navarros entrenan sin cesar. El patinaje artístico requiere de técnica pero también de fortaleza mental.

En Navarra, el único equipo de competición es el Club Hielo Huarte. La covid no ha trastocado del todo la actividad en la pista de hielo de Huarte, la mascarilla es obligatoria en todo momento, pero nada ha impedido que el año transcurriese con cierta normalidad.

La semana pasada terminó la temporada de hielo en Pamplona porque la pista cierra durante los meses de junio, julio y agosto. Por esta razón, los patinadores suelen buscan alternativas en diferentes pistas nacionales e incluso internacionales. Por ejemplo, algunos eligen las pistas de hielo catalanas como Puigcerdá, Vielha o la francesa en Toulouse. También, otros deciden continuar con el patinaje sobre línea en carretera.

Esta temporada, los patinadores del Club Hielo de Huarte han podido competir en eventos nacionales como la Copa de Federaciones, el Campeonato de España absoluto y el Campeonato de España infantil. También, se han realizado dos ediciones en la pista de hielo de Huarte del Campeonato Navarro.

En categoría absoluta, la única representante navarra fue Marina Potoc, que en concreto compite en la categoría Novice Advance ISU. La patinadora de 16 años tuvo que participar en el nacional lesionada y no ha sido una temporada fácil.

La temporada que viene desciende de categoría después de estar dos años en absoluto. “Entreno cinco horas y media, es un deporte exigente pero globalizo y comparando cómo se entrena aquí y en otros países, hay diferencia”, explica la patinadora Marina Potoc.

En el equipo de competición del Club Hielo Huarte también hay patinadoras que compaginan el entrenamiento con el trabajo de entrenadora. Amaia Bernal compite en la categoría sénior Nacional A y a su vez entrena durante la semana a dos grupos de edades de entre cinco a 12 años. La patinadora de 21 años tiene el título de nivel uno de entrenadora. “Hay otras cinco entrenadoras con el mismo nivel. Siempre he querido ser entrenadora, dar clase aquí me encanta. Me gusta que se lo pasen bien y que ellos vean un cambio durante la temporada”, cuenta Amaia Bernal.

En el grupo de competición tan solo hay un chico. Klaus Alberga tiene once años y compite en la categoría Basic Novice Nacional A. El navarro logró la medalla de bronce en el Campeonato de España Infantil de abril. “Hago grupo con todas, pero estaría bien que hubiera más gente para poder acudir a los campeonatos y que fuera más equilibrado”, dice Alberga.

UNA PISTA DESCONOCIDA

La pista de hielo Huarte lleva abierta desde el 2005 y conforme han pasado los años, la actividad ha aumentado. Es la única pista de la Comunidad foral y funciona desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo. El hielo se tiene que compartir entre las sesiones públicas, las de patinaje sobre hielo, las de hockey y los cursillistas. “Queremos que se conozca esta pista y fomentar más competiciones a nivel nacional. Hay mucha gente que desconoce que en Pamplona se puede practicar el patinaje sobre hielo”, explica José Luis Potoc, delegado de hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno.

UN IMPULSO AL PATINAJE

La Federación Navarra de Deportes de Invierno está también trabajando para que el patinaje artístico de competición crezca. José Luis Potoc llegó esta temporada para darle el impulso necesario. “Vi deficiencias que había en Navarra respecto a otras comunidades. No había ayuda para los patinadores de competición. Empecé a trabajar para impulsar tecnificaciones y hacer eventos. Todo esto lo hemos hecho en el peor año (por la covid) y mi idea es continuar. Para eso necesitamos que haya base. No es normal que tengamos 100 niñas y al campeonato de España vayan unos pocos, algo falla”, explica José Luis Potoc.

Por ejemplo, esta temporada se ha realizado una promoción de curling. Esta semana, un psicólogo deportivo impartirá una charla para las jóvenes promesas del patinaje artístico navarro. También, para los deportistas de competición se han realizado sesiones de tecnificación con técnicos profesionales. A la última jornada asistió el técnico armenio Vahe Ghazaryan.

Además, el ex patinador profesional Javier Fernández visitó Pamplona con su academia para trabajar con los patinadores de competición. Otra de las novedades fue realizar dos jornadas de patinaje inclusivo con Down Navarra.

En busca de más ‘Lolas’



Decidida y sonríente entra Lola Bronte Casamayor a la pista de hielo. Mientras las patinadoras mayores realizan sus piruetas y giros, Lola se cuela entre los huecos para hacer sus trucos. Lola tiene ocho años y le falta el brazo izquierdo, lleva desde los cuatro años poniéndose los patines y deslizándose por el hielo.

El año pasado comenzó con el patinaje más artístico. Entrena dos veces a la semana y le encanta realizar pasos de baile sobre los patines. Una de las dificultades de Lola es el equilibrio, pero entrena de manera igual que sus compañeras de equipo. “Para nosotros es una alegría. Le exigen lo mismo que al resto, cuando ella no puede agarrarse el patín”, explica la madre de Lola, Adriana Casamayor.

Su madre la acompaña cada sesión para ayudarla a ponerse los patines, pero cuando Lola entra a la pista ella sola se desliza. “Lo que más me gusta es verle integrada, igual que a todas. Ha probado otros deportes pero como en la pista no se ha sentido igual”.

También, con el deporte inclusivo está Iera Garbisu, patinadora que compite en el Nacional B y tiene un problema en su brazo que no es 100% funcional.

Iniciando el camino

José Luis Potoc, delegado de hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno, forma parte del comité de deporte inclusivo que la federación española de deportes creó en agosto. “Estamos trabajando para crear una competición inclusiva y que los jueces luego evalúen según sus habilidades. Lola competirá con otras niñas y hará su ejercicio, pero a la hora de examinarla necesita sus reglas. Cada patinador compite contra sí mismo”, explica José Luis Potoc. Este comité lo forman parte un representante de la federación catalana, andaluza, asturiana y José Luis Potoc de la navarra. También el gerente y vicepresidente de la federación española.

Este proyecto busca darle una visualización a deporte inclusivo. Primero han empezado por el patinaje artístico y el bobsleigh de sillas de ruedas. En Navarra ya se han realizado dos jornadas con la Asociación Down Navarra para buscar patinadores que podrían estar interesados y cuántos niños quieren empezar. Daremos forma con el Ayuntamiento de Huarte”.

También, están trabajando con Down España y pedir una subvención al Consejo Superior de Deportes para empezar a trabajar en la siguiente temporada formando técnicos, dando visualización y buscando una nueva reglamentación para que puedan competir.

Lola es de las únicas patinadoras con una discapacidad. Con ella, buscan abrir un camino a que más ‘Lolas’ patinen y compitan con normalidad.