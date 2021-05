La inclusión del deporte adaptado

Actualizada 18/05/2021 a las 06:00

Izaskun Osés (atleta paralímpica), Miguel Rodríguez (Presidente de la Federación Navarra de Deportes Adaptados) y Eunate Beorlegui (entrenadora de natación adaptada y profesora del CIP Lumbier) participaron el lunes en el segundo foro deporvida, un encuentro virtual organizado por Diario de Navarra y la Fundación Miguel Induráin.

En esta ocasión, se trató desde varios puntos de vista, la situación de los deportistas discapacitados y el camino que queda por recorrer para conseguir una mayor visibilización e inclusión de los deportes adaptados.

Para ello, normalizar a las personas con discapacidad es el primer objetivo. “Poco a poco se van dando pasos, las discapacidades están mucho más normalizadas que hace años. Antes, se tendía a que el alumno con discapacidad estuviera en un colegio especial, pero ahora se intenta que vaya a un centro convencional. Desde la eduación se tiene que normalizar que haya un niño con discapacidades y no verlo como algo raro”, comentó Izaskun Osés.

Por su parte, Miguel Rodríguez hizo hincapié en el papel que puede tener el deporte para poder lograrlo. “Las federaciones deben tener a todos sus deportistas juntos. No debería suceder que, por el hecho de tener una discapacidad tenga que apoyarse en una federación adaptada para poder desarrollar su actividad. Deberían estar todos en la misma”.

Para conseguir esta inclusión también es necesaria la visibilidad y el comportamiento de la sociedad. “No considero que seamos invisibles, pero sí poco visibles. El deporte adaptado está ganando reconocimento, pero queda mucho camino. Alguna vez he tenido la sensación de que se le da menos valor a los triunfos que consiguen los deportistas discapacitdos. La gente se excusa en que es mucho más fácil porque compite menos gente, pero no tienen en cuenta todo lo que hay detrás de cada medalla. Solo se ve el resultado final y no se tiene en cuenta todo el sacrificio”, dijo Eunate Beorlegui.

UNA FORMA DE CONCIENCIAR

En el CIP Lumbier, los alumnos de Grado Medio del Ciclo de Conduccion de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural están llevando a cabo distintas actividades para visibilizar a las personas con discapacidad. “Es un proyecto de aprendizaje de deporte y discapacidad. Lo hemos divido en tres partes. En la primera actividad buscábamos la sensibilización del alumnado. Decidimos invitar a una mesa redonda a con cinco personas con distintas discapacidades para que les contasen sus experiencias. Una vez hecho esto, los alumnos pasaron a ser agentes sensibilizadores. Escribieron un cuento y se lo contaron a la escuela de Lumbier para que supieran qué era la discapacidad. Por último, han hecho una campaña para recaudar fondos y donarlos a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra”, apuntó Eunate, profesora del centro.

EL DEPORTE COMO MOTOR DE VIDA

En ocasiones, el ejercicio sirve como terapia para evadirte de los problemas. No importa que tengas una discapacidad. Para Izaskun, que posee tan solo un 5% y un 15% de visión en cada ojo, el deporte es un motor de vida. “En 2015, cuando me vi obligada a dejar mi trabajo, tenía que ver lo que hacía con mi vida. Justo ese año eran las Olimpiadas de Río de Janeiro y me propuse llegar a ellas de cualquier manera. En ese sentido el deporte me ayudó en la vida. Me ví con una razón para seguir luchando y no bajar los brazos. Siempre me repito a mí misma: si tienes una enfermedad, significa que estás mal y que físicamente no puedes funcionar. Lo único que me falla es la visión, pero estoy sana. No puedo quejarme, debo seguir trabajando”, declaró.