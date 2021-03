Ricardo Abad, más de 22 horas subiendo escaleras

Actualizada 29/03/2021 a las 06:00

Fueron 76.000 peldaños, 2168 vueltas al tramo de escalinata junto al Palacio de los Mencos en Tafalla y 8.848, metros de desnivel positivo. Lo que mide el Everest. El ultrafondista tafallés Ricardo Abad completaba el domingo a las 5.30 horas el Everesting solidario en escaleras que inició más de 22 horas antes: a las 6.15 del sábado.

Apoyado por un equipo de apoyo y cronometraje, el tafallés completó el reto propuesto aunque, como reconoce, “más de mil veces pensé en dejarlo e irme a casa. Mira que he hecho barbarbaridades, pero esto es lo más agónico de mi vida. Más que el maratón en piscina. La incertidumbre, la exigencia muscular en las piernas en las bajadas, el no hablar con nadie...”, dice. “Es un reto bonito pero no repetiré nada semejante en escaleras”.

Su esfuerzo sirvió para recoger alimentos para Cruz Roja Tafalla. “No esperaba la respuesta de la gente. Fue increíble ver lo que traía la gente. Barquillas llenas, cajas con 6 y 12 litros de leche... Estoy satisfecho y agradecido. Han sido muchos kilos”, señaló recordando las, al menos, tres furgonetas llenas y los cerca de 700€ recaudados para comprar comida.