Más de 200 esquiadores acudieron al Campeonato de España absoluto en Belagua

Actualizada 29/03/2021 a las 06:00

La última competición del calendario español de esquí de fondo se celebró ayer domingo en La Contienda con el Campeonato de España Absoluto FIS. Más de 200 esquiadores han competido durante tres días en las modalidades de esprint, estilo clásico y libre. Una cita que dejó muy buen sabor de boca entre los participantes y los organizadores. La competición estuvo principalmente dominada por la Federación Catalana.

La pista navarra no acogía una cita nacional desde marzo de 1998 y debido a la falta de nieve en otras estaciones del Pirineo, la Real Federación Española de Esquí de Fondo decidió celebrar esta cita en la Larra-Belagua.

Durante la mañana de ayer se desarrolló la prueba de estilo libre. La categoría masculina debía completar un recorrido de 15 kilómetros mientras que la femenina cinco. La prueba comenzó a las 9:30 horas de la mañana y se realizó en formato contrarreloj para evitar pelotones durante el recorrido. Así, Imanol Rojo, integrante de la Federación Vasca y candidato al podio, salía el primero para abrir la última jornada del campeonato.

El tiempo acompañó durante todo el día, pero a primera hora, en las zonas donde no había sol, la nieve estaba dura, lo que dificultaba la subida de los deportistas en las cuestas más empinadas. El trazado no era fácil y los esquiadores debían completar seis vueltas al recorrido, para muchos era un circuito desconocido.

Los pronósticos se cumplieron e Imanol Rojo terminó en primer lugar con un tiempo de 30:40.5. Una hora después, salía la catalana María Iglesias, la primera esquiadora que dio paso a la categoría femenina. También cumplió con las expectativas y se colgó el tercer oro del campeonato.

Además, participaron siete federaciones internacionales de Australia, Colombia, República Dominicana, Austria, Portugal, Canadá y Andorra. Acudieron a estas pruebas en busca de puntos para la clasificación de la Federación Internacional de Esquí.

El coronavirus no impidió la celebración de la última cita del calendario en la que los esquiadores tuvieron que cumplir una serie de medidas. “Es obligatoria la mascarilla en todo momento, los deportistas deben calentar con la mascarilla y a la meta, los voluntarios reparten mascarillas. También, se les toma la temperatura antes de salir”, explicó Haritz Pascual, responsable de esquí de fondo de la Federación navarra de Deportes de Invierno.

El público tampoco estaba permitido y durante la prueba tan sólo estaban los participantes, entrenadores y padres de los esquiadores más pequeños. Aun así, por las laderas se pudieron ver montañeros disfrutando del buen tiempo y de la nieve.



BUENA ACOGIDA EN EL VALLE

A pesar de la temporada complicada por la covid, el Valle de Larra-Belagua ha podido acoger dos campeonatos importantes. El primero fue el pasado 23 y 24 de enero en las pistas del Ferial con la Copa de España. “Ha sido un orgullo que hayan tenido esta deferencia con la estación y creo que hasta el momento se van satisfechos. Para nosotros ha sido importante que conozcan las pistas, está muy bien”, explicó Ana Lusarreta, directora del centro de esquí nórdico Larra-Belagua.

La organización del Campeonato de España tuvo tan sólo dos semanas de margen para organizar un evento que de normal costaría medio año de trabajo. La organización contó con un presupuesto que la RFEDI daba en el que incluía tanto jueces, cronometraje o el antidoping. También, el campeonato contó con más de 30 personas voluntarias.

Los organizadores esperan que esta cita tenga repercusión de cara a la organización de más eventos. El presidente de la RFEDI, May Peus, estuvo presente el sábado en las pistas de La Contienda. “Estuvo ayer, era la primera vez que venía y sirvió para poner en valor la zona. Estamos aquí porque no hay nieve en el resto del Pirineo para competir. La Contienda te aguanta la nieve porque está protegido. Con esto se pone en valor que se pueden organizar cosas”, explicó Pascual.

El Campeonato de España también dio salida al Valle de Roncal. La mayoría de los equipos, jueces y parte de la organización se ha alojado en campings y hoteles de la zona. “El camping estaba cerrado y lo han abierto para el campeonato. El hotel de Isaba estaba lleno entre jueces y cronometradores… al final es importante”, contó Haritz Pascual.

Imanol Rojo: “Pelearé por una plaza en Pekín 2022”



Imanol Rojo, esquiador internacional, se proclamó campeón en la prueba de estilo libre. “Hoy estaba la pista mucho mejor que este domingo y encima en estilo patinador se hace más fácil esta pista. Ha salido un día perfecto para esquiar”, explicó Imanol Rojo.

Los esquiadores coincidían este domingo en la exigencia del recorrido. “El hecho de que el circuito no tenga ningún descanso es complicado. Al final son todo curvas, bajadas, subidas... no se puede descansar más de diez segundos.

Con el oro de este domingo, el esquiador vasco terminó un curso con buenos resultados. “Ha sido una temporada muy completa en cuanto a resultados y condición física así que estoy muy contento”.

Ahora, su objetivo principal es acudir a sus terceros Juegos Olímpicos. “Ahora, ahí va enfocada principalmente la preparación de este año”, comentó el internacional.

María Iglesias: “Este tipo de nieve carga las piernas”



La catalana María Iglesias se colgó este domingo el tercer oro en el Campeonato de España y la esquiadora internacional se siente satisfecha con el año. “Con la temporada estoy muy contenta, empezamos en copa de Europa muy bien. Sí que luego se me ha hecho un poco larga, pero eso es algo normal. Además, con todo el tema de la covid hemos estado mucho tiempo fuera de casa y a estas últimas carreras sí que he llegado algo cansada”, explicó Iglesias.

La catalana confirmó la dureza del recorrido. “Es un recorrido duro y este tipo de nieve carga mucho las piernas, pero por lo demás muy bien. Hay alguna parte que es un poco estrecha, pero lo han organizado todo muy bien y no hemos tenido ningún tipo de problema”.

María Iglesias termina una temporada larga y con vistas a intentar acudir el año que viene a la Copa del Mundo.

Irati Cuadrado cierra la temporada con dos medallas



En la prueba de este domingo, estilo libre, Navarra contó con la participación de 24 esquiadores en categoría absoluta. Entre ellos se encontraban los internacionales españoles Lander Martín (Irrintzi Club), Manex Silva (Pirineos Roncal) e Irati Cuadrado (Irrintzi Club).

La modalidad encargada de abrir el telón a las 9:30 en La Contienda fue la masculina absoluta. Allí, el décimo puesto conseguido por Manex y la decimotercera plaza de Lander, dejaron sensaciones distintas en los competidores navarros. El esquiador de Irrintzi se mostró decepcionado por su resultado. “Hoy ha sido un mal día, seguramente uno de los peores. Desde el primer momento me he visto cansado y he desconectado mentalmente”, explicaba Martín. Por su parte, Manex Silva terminó feliz con su resultado a pesar de haber perdido un poco de tiempo en las dos últimas dos vueltas.

Sin embargo, algo en lo que sí coincidieron los dos internacionales españoles al finalizar la prueba fue en las dificultades que encontraron con el duro estado de la nieve, la gran cantidad de subidas empinadas y la dificultad en las bajadas.

La jornada masculina dejó a Xabier Macías (34:11.6) como el mejor clasificado navarro en octava posición.

Una hora más tarde, llegó el turno de la categoría absoluta femenina con los ojos puestos Irati Cuadrado. Mientras llegaba su turno, la esquiadora de Irrintzi calentaba concentrada alrededor de la zona de salida. Familiares y amigos le deseaban suerte. Terminó en la quinta posición y se mostró satisfecha. “Ha sido una prueba dura, pero estoy contenta con lo que he hecho más aun compitiendo delante de mis familiares”, explicó Cuadrado.

Este resultado, el mejor de todos los navarros en este último día de competición, unido al bronce en sprint del viernes y a la plata del sábado en los 5 kilómetros en estilo clásico confirmó a Irati Cuadrado como la gran protagonista navarra del fin de semana.



LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

Una vez concluida la temporada 2020-2021, los esquiadores navarros ya tienen sus mentes en los objetivos de cara al próximo año de competición. Lander Martín, confirmó su intención de participar en los próximos campeonatos nacionales e intentará clasificarse a las Copas de Europa en categoría senior. Por su parte, Manex Silva e Irati Cuadrado coincidieron en que entrenar duro y seguir mejorando su forma física será su objetivo principal. Cuadrado pasará a la categoría senior el curso que viene.

Además, tras las últimas pruebas de este domingo se entregaron los premios de la Copa de España 2021 que dejó varios premios en el esquí navarro. El deportista Peru Esteban (Uharte) se proclamó campeón Máster II. Cynthia Martínez (Irrintzi) fue nombrada subcampeona Senior mientras que Unai Sanz (Uharte) campeón en la misma categoría.

La navarra Irati Cuadrado fue la mejor en la categoría sub 20 y su compañero de equipo, Lander Martín, campeón en categoría masculina. Además, Irrintzi Ski y Uharte Ski acabaron segundos y terceros respectivamente en la clasificación de equipos.