Más vale tarde que nunca

Actualizada 21/12/2020 a las 06:00

El Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua, en el valle del Roncal, abrió sus puertas el pasado sábado tras presentar al Gobierno de Navarra, al Instituto Navarro de Salud Pública y al Instituto Navarro del Deporte el protocolo requerido para garantizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias requeridas. “La temporada para nosotros comienza el día 1 de diciembre y finaliza el 30 de abril por eso solemos abrir el último fin de semana de noviembre o el primero de diciembre, pero este año ha sido imposible por el coronavirus y porque tampoco había nieve. Es decir, sin el coronavirus tampoco hubiéramos podido abrir antes porque no había la nieve suficiente para ello”, contaba Ana Lusarreta, directora del centro de Larra-Belagua.

La escasa cantidad de nieve ha sido uno de los principales obstáculos para la apertura de la estación, además de que su llegada repentina el fin de semana anterior a la apertura provocó aludes de nieve en la carretera lo que retrasó la apertura una semana más. “Tuvimos problemas en las carreteras por la gran cantidad de nieve que cayó sobre ellas y eso provocó otro retraso, aunque ya habíamos comenzado a preparar todo para abrir”, explicaba Lusarreta.

La preparación, este año, se ha basado en cumplir los requerimientos sanitarios para la apertura entre los que destacan el control del aforo tanto en las pistas como en los edificios. El aforo en las pistas es de 500 personas, teniendo en cuenta los 19 kilómetros de recorridos pisados que posee la estación en los tres dominios esquiables como son Mata de Haya, Larra-Belagua que es el centro neurálgico (también conocido como El Ferial), y La Contienda. En todos ellos el aforo estará condicionado también por las condiciones meteorológicas, pero Lusarreta confirma que el aforo es de una persona cada 10m2 con el objetivo de cumplir la distancia de seguridad entre esquiadores y el uso de la mascarilla en pista siempre que no se realice esquí de alto esfuerzo o cuando haya personas al rededor.

La directora también hizo hincapié en la calidad de la nieve en el primer fin de semana de apertura ya que a pesar de estar dura había unos 40 centímetros y eso provocó que la gente se animase a ir a las pistas. “Se nota que la gente no puede hacer esquí alpino fuera de Navarra porque no se puede salir por lo que la gente se ha animado a venir aquí para poder esquiar y estamos muy agradecidos, además la calidad de la nieve es muy buena”, relataba.

Entre las actividades que ofrece el centro destacan el esquí nórdico, el senderismo, las raquetas y la escalada, las mismas actividades que el resto de temporadas ya que han querido mantener su oferta a pesar del coronavirus.

El Centro de Montaña Irati-Abodi también abrió sus puertas el fin de semana con un aforo de 500 personas, 80m2 por persona. “Hemos recibido a unos 60 esquiadores y estamos muy contentos porque el tiempo nos ha acompañado, aunque esperamos tener más gente los próximos días”, contaba Amaia Ayarra, gerente.

Volver a disfrutar del esquí de fondo

El buen tiempo, con cielos despejados y cerca de 10 grados de temperatura, acompañó a los esquiadores de fondo en el primer fin de semana de apertura del Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua

"Esquiar con mascarilla es complicado porque te impide poder respirar, pero no es obligatoria cuando realizas esquí de gran esfuerzo y eso se agradece porque sería muy costoso y molesto. Yo hago esquí de esfuerzo y no la llevo, pero cuando esquío con mi familia, que he venido con ellos, la llevamos puesta salvo que no haya gente a nuestro al rededor”, contaba Ibon Irigoyen Arroiz, esquiador frecuente de la estación de Larra-Belagua. Además, él destacaba el respeto y el compromiso de la gente en el cumplimiento de la distancia de seguridad y en el uso de la mascarilla. “Todo el mundo lo respeta porque la mayoría de la gente la lleva en el cuello y se la pone cuando ven que hay más personas y se agradece porque la gente está comprometida y se ve que había ganas de poder esquiar. Nosotros también vinimos el sábado y aunque la nieve está un poco dura se disfruta muchísimo por el tiempo”, relataba. Con él coincidía Marta Ezcabarte, también esquiadora habitual de la estación de esquí nórdico. “Estoy feliz porque a pesar de las medidas que hay que cumplir como el aforo, la distancia o la mascarilla se puede disfrutar como antes. Encima ha salido un día buenísimo y desde la coordinación de la estación te ayudan a que todo vaya a la perfección y se agradece mucho la verdad”, contaba. Además, la pamplonesa destacaba el buen ambiente que se había generado en los primeros días a pesar de las medidas que hay que cumplir para poder esquiar.

TIEMPO SENSACIONAL

El buen tiempo del fin de semana fue clave en el aforo que recibió la estación durante el sábado y el domingo. “Hay gente desde las nueve de la mañana y no paran de llegar por el buen tiempo y porque tenemos mucho dominio pisado. Estamos muy contentos, la verdad, porque la gente se está animando y se ve que está contenta con las medidas que hemos llevado a cabo y con cómo estamos trabajando aquí”, explicaba Ana Lusarreta. Con la directora coincidía Javier Sánchez, uno de los muchos esquiadores que pasaron el fin de semana esquiando en la estación. “Hoy es el primer día que vengo y estoy muy contento por el día que hace y porque he podido esquiar desde el refugio, algo que no suele ser habitual porque no suele haber tanta nieve y menos en estas fechas”, contaba. Además, él también agradecía la forma en las que se han llevado a cabo las medidas y en cómo la gente las cumple. “Nosotros hemos venido muy pronto pensando que el aforo podría ser un problema y al contrario, está muy bien controlado. Encima el uso de la mascarilla no es un problema porque hay distancias y porque se permite esquiar sin ella cuando no hay gente y cuando es de alto esfuerzo como el que yo hago”, explicaba el esquiador.

Al igual que Javier, Leyre Prieto destacaba ayer la posibilidad de disfrutar de la estación a pesar de la mascarilla y de las medidas que hay que cumplir. “Hoy es el primer día que vengo y he venido con mis dos hijos que son pequeños y que nunca habían visto la nieve y están disfrutando muchísimo a pesar de las medidas. Estoy muy contenta porque se puede disfrutar del parque infantil, del restaurante y de las pistas ya que la gente mantiene las distancias y siempre se usan las mascarillas, incluso la llevan los más pequeños en el parque y eso me da muchísima tranquilidad la verdad”, contaba Leyre. Además, destacó la posibilidad de poder disfrutar de una buena comida en el bar situado en El Ferial. “Hemos reservado para comer y muy bien porque hay aforo, distancia entre las mesas y mucha variedad de comida y eso se agradece sobre todo cuando vienes con los más pequeños”, explicaba.

ENTRENAMIENTOS

También fueron muchos los que aprovecharon el primer fin de semana de apertura para comenzar los entrenamientos en la pista de Larra-Belagua.

“Somos del Irrintzi Ski y he venido con mi mujer y mis dos hijas hoy como primer día y aunque esperábamos más nieve, estamos muy contentos porque lo principal era poder ponernos los esquís sobre todo después de este año tan complicado... Además, lo de la mascarilla ya no es ningún problema porque llevamos así desde marzo e incluso nosotros hemos hecho mascarilla del club para que se nos vea más”, contaba entre risas Haritz Pascual Garjón, esquiador habitual de la estación.

Él destacó también las pocas posibilidades de juntarte con gente en las pistas por la gran cantidad de kilómetros que poseen. “Creo que hoy hay mucha gente por el día, pero si quieres puedes estar solo porque puedes subir para el monte y no hace falta que te encuentres con nadie así que yo creo que en este deporte es donde menos vamos a sufrir con las medidas porque podemos estar mucha gente en el punto de salida pero en el monte estas solo”, explicaba Haritz Pascual tras pasar la mañana junto a su mujer Cynthia Martínez y sus dos hijas: Irati e Iruña.

CLAVES

- Entrada a pistas persona adulta 10€.

- Entrada a pistas infantiles 6€

- El abono de temporada adulto 95€ y el abono de temporada (hasta 12 años) 65€.

- Abono semanal (7 días) para adulto 47,00€

- Abono semanal (7 días) infantil (hasta 12 años) 37,00€

- Forfait + alquiler adulto esquí completo 20,00€

- Forfait + alquiler infantil 16,00€