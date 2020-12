Carlota Ciganda vuelve en el US Open

Actualizada 11/12/2020 a las 06:00

No se encuentra en las mejores condiciones físicas, pero Carlota Ciganda ha cumplido su objetivo de estar en el US Open, el último Grande del año. La navarra ha estado cerca de dos meses sin competir debido a una lesión en la cabeza del radio. Se ha recuperado a tiempo para estar en Houston, aunque sabe que la inactividad puede marcar su rendimiento.

Antes de desplazarse a Estados Unidos, Carlota jugó en La Ulzama 18 hoyos y las sensaciones fueron extrañas, pero positivas, según trasladó a Ten Golf desde la sede del torneo. “Estoy tranquila porque el hueso está soldado y sé que salvo que me pegue otro golpe en la misma zona no habrá problemas. Eso sí, las sensaciones son un poco diferentes. Se me carga un poco”, aseguró desde la sede del US Open. “Si fuera otro torneo seguramente no forzaría la máquina, pero es un US Open y no me lo quiero perder”.

El torneo es de altos vueltos y genera enorme expectación en el mundo mediático del golf norteamericano. Prueba de ello es que va a repartir 5,5 millones de dólares en premios con los patrocinadores que aportan.

Hay otras tres españolas en liza aparte de la navarra, Azahara Muñoz, Nuria Iturrioz y Fátima Fernández. Se está celebrando en estas fechas porque la pandemia obligó al aplazamiento en verano.

Ciganda estaba en un buen momento antes de la lesión, que se produjo jugando en frontenis en unos días de descanso con su familia y amigos en tierras navarras. Sus dos últimos resultados fueron un cuarto y un tercero en el LPGA Drive on Championship y el KPMG Women’s PGA, respectivamente. Es la número 13 del mundo.

El US Open se celebra en el Champions Course de Houston y se podrá seguir en directo por Movistar Golf de 20.00 a 0.00 horas las tres primeras jornadas. El domingo, de 19.00 a 23.00 horas.

DE MENOS A MÁS

Este jueves se celebró la primera jornada y Carlota Ciganda protagonizó una actuación de menos a más. La primera parte del recorrido pudo estar marcada por la falta de rodaje con los cuatros bogeys en los diez hoyos iniciales que le alejaron mucho de los puestos de cabeza. Después fue arreglando la tarjeta con cuatro birdies en los hoyos 13, 14, 15 y 18. Fue brillante.

Al cierre de esta edición, la profesional navarra ocupaba el puesto 25 tras haber firmado el par del campo. Sus opciones están intactas. Este viernes, segunda jornada.