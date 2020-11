La cita doble del Anaitasuna

Actualizada 11/11/2020 a las 06:00

Son ocho las temporadas que llevan conviviendo en el Pabellón Anaitasuna Osasuna Magna y el Helvetia Anaitasuna. Esto ha provocado que algún fin de semana los dos conjuntos hayan coincidido como locales. Sin embargo, los primeros jugaban los viernes; los segundos, los sábados. Resulta difícil o imposible encontrar en la hemeroteca un día en el que los dos equipos hayan jugado uno detrás del otro. Este miércoles se va a dar esta circunstancia, más peculiar si cabe por el protocolo de seguridad que se debe cumplir para utilizar la instalación.

Osasuna Magna recibe a las 17.30 horas al Barça. El Helvetia Anaitasuna juega ante el Cangas a las 20.45 horas. El fútbol sala juega primero por una sencilla razón. No utiliza pega, como sí hace el balonmano. Eso facilita la limpieza de la pista, ya que no hay que quitar la resina que desprende el balón.

La frenética tarde se iniciará a las 16.15 horas, que es cuando los equipos de fútbol sala están citados para acceder al pabellón. Lo harán de forma separada. El hecho de no utilizar los vestuarios agilizará la salida cuando se termine el encuentro. La hora prevista será las siete de la tarde. Ahí comenzarán 45 minutos frenéticos para cambiar el look de la pista. Los trabajos, que han obligado a aumentar el personal, se centrarán en la retirada de pegatinas y publicidad y el desmontaje de las cámaras de televisión. Todo ello se deberá realizar antes de las 19:45, cuando los equipos de balonmano acudan al pabellón. Será una tarde para recordar.

Un Barça desconocido que sigue sin ganar

Recibir a uno de los grandes de la liga, como es el caso del Barça, siempre es sinónimo de peligro. Sin embargo, si ese equipo llega en la jornada 8 sin conocer la victoria, ese riesgo se incrementa. Osasuna Magna recibe este miércoles (17.30 horas) al equipo culé en el Pabellón Anaitasuna. Llega con el título de campeón de Europa en sus vitrinas pero con un 0 en la casilla de victorias en la clasificación de la Primera División.

En ello quiso incidir Imanol Arregui. No se fía. Es consciente del potencial que atesora el Barça, equipo al que quiere probarse para ver en qué punto se encuentra su conjunto. Tras el parón liguero por los compromisos de la selección, el técnico de Irurtzun parece haber recuperado a todos sus jugadores y señala hacia el encuentro contra el Barça como un buen test para conocer las prestaciones de su conjunto.

El Barça llega al Anaitasuna como penúltimo en la tabla en la jornada 8. Una posición inusual para uno de los conjuntos candidatos a ganar todos los títulos que dispute. Para esta temporada, cuenta con tres caras nuevas: Feixas (portero), André Coelho (cierre) y Matheus (ala), por lo que la continuidad es una característica de la plantilla. Ha jugado como local, a domicilio, contra equipos de su potencial y con otros con algo menos pero la victoria se le resiste.

CIFRAS SORPRENDENTES

Como ejemplo sirve el último encuentro de liga que disputó en el Palau ante el Futbol Emotion Zaragoza. El encuentro terminó en empate a 2 pero los de Andreu Plaza se adelantaron en dos ocasiones y vieron que sus rivales les igualaron. En su pista, ha perdido ante el Movistar Inter (2-3) o el Peníscola (3-4). Empató ante el Jimbee Cartagena (2-2). A domicilio, ha sufrido dos derrotas ante el Córdoba (3-1) y el Palma (4-3).

Las cifras son estas. El Barça suma tan solo dos puntos por los nueve que tiene Osasuna Magna, en la octava plaza. El equipo de Imanol Arregui ha registrado dos empates consecutivos. Ante el Barça dará inicio a otras dos semanas con doble partido, en los que se enfrentará también al Peñíscola, al Palma y al Jimbee Cartagena. El técnico del Barça, Andreu Plaza, que no podrá contar con Feixas, Adolfo y Aicardo, destacó la velocidad, la rapidez y la movilidad de su rival. “Es un rival desconocido para nosotros porque el 70% del equipo es nuevo, solo tenemos las referencias de los partidos que hemos visto de liga y es un rival en construcción pero que mantiene el sello competitivo de siempre”, advierte.

Los números no acompañan al equipo de Plaza pero cuenta con una de las mejores plantillas, seis han sido sus internacionales en el reciente España-Brasil, por lo que enfrentarse a un Barça “desconocido” puede resultar, si cabe, más peligroso.

ARREGUI: “VIENE HERIDO Y LE HACE MÁS PELIGROSO”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, destacó la complejidad de enfrentarse a un Barça “herido”. “Se trata de un partido complicado ante un rival que no ha empezado la liga bien, pero que no está jugando mal. Está adoleciendo una falta de acierto que no es común en él. Es un equipo muy potente. Viene herido y eso le hace todavía más peligroso. Tiene calidad individual en todos los jugadores para desequilibrar el partido en cualquier momento. Alterna el 3-1, con Ferrao, con el juego de cuatro. Es el actual campeón de Europa y, con independencia de cómo ha empezado, es aspirante a todos los títulos. Es un partido importante para nosotros al competir contra un equipo grande y ver en qué punto estamos”, dijo.

JORNADA 8



Rival. Barça.

Día y hora. Hoy, 17.30 horas.

Lugar. Pabellón Anaitasuna, partido a puerta cerrada.

El Helvetia busca el tercer triunfo consecutivo

El Pabellón Anaitasuna cerrará la frenética tarde de deporte con un partido de contrastes. Mientras el Helvetia Anaitasuna ha podido traducir sus buenas sensaciones de principio de temporada en dos victorias consecutivas, el Cangas Frigoríficos Morrazo llega a Pamplona sin triunfos en su casillero.

El equipo navarro está en su mejor momento de la temporada tras asaltar las pistas del Villa de Aranda (23-24) y, sobre todo, el Ademar (28-31). La victoria en León fue histórica al ser la primera vez que se logra, un hecho que sirvió para inyectar una dosis extra de moral en la plantilla dirigida por Quique Domínguez. Se trató de un triunfo de equipo, pero destacó la actuación de dos jugadores. Tanto el veterano Juan del Arco como el jovencísimo Ander Izquierdo estuvieron especialmente acertados al firmar ocho tantos cada uno. Pero la conquista de las tierras leonesas se produjo hace ya 12 días y hoy se presenta una oportunidad de oro para volver a sumar de dos y asentarse en la zona tranquila de la clasificación.

SIN CONFIANZAS

El hecho de que sea un rival que todavía no conoce la victoria en los siete compromisos ligueros que ha tenido, hace que la confianza sea un factor peligroso para el Anaitasuna. Por eso, Domínguez ha trabajado esta parcela duranta la semana sin competición. Esas sesiones también sirvieron para recuperar el tono físico de algunos jugadores que acabaron tocados frente al Ademár de León.

Si los números del conjunto navarro invitan al optimismo, los registros del Cangas no son nada buenos. Acumulan tres empates y cuatro derrotas. Una incógnita será conocer el rendimiento de la escuadra gallega, que lleva un mes sin competir debido a un brote de positivos en su plantilla que obligó al aplazamiento de sus partidos.

LA BAZA DE ANDER IZQUIERDO

El técnico del equipo rival, Nacho Moyano, conoce de primera mano el potencial de Ander Izquierdo. El actual técnico del Cangas es segundo de los Hispanos júnior y ya sabe cómo se las gasta el navarro, que era un fijo en sus convocatorias. El pamplonés de 20 años será este miércoles una de las bazas del Helvetia Anaitasuna y tratará de prolongar su semana fantástica con un gran partido. “Estoy en una nube. Están pasando un cúmulo de cosas increíbles. Estas fechas te marcan”, afirmó ayer en la previa haciendo referencia al debut con la absoluta y el triunfo en León. “Pero yo estoy con los pies en el suelo y centrado solo en el partido”.

Más allá de los galardones, lo que desea Izquierdo es “llenar el pabellón cuanto antes para que el público disfrute de hora y media de balonmano”. A corto plazo no será posible, pero sí brindar hoy una victoria a los aficionados que seguirán el partido con suspense, al no ser retransmitido.

DOMÍNGUEZ: “NOS FALTA PARA VER NUESTRO MEJOR NIVEL”

El entrenador del Helvetia Anaitasuna, Quique Domínguez, aseguró que “falta bastante” para ver el “mejor” nivel de su equipo después de haber logrado dos victorias a domicilio consecutivas frente a Villa de Aranda y Ademar. “El partido de León nose queda ya lejos y habrá que tener ahora cuidado. Hay que mejorar en todo en general. Es cierto que hay cosas que nos funcionan bien y jugadores que atraviesan un gran estado de forma, pero debemos trabajar sobre lo bueno y lo menos bueno”.

El técnico destacó sobre su rival su “fortaleza defensiva. Tienen algunos jugadores en el centro que están cómodos cuando hay contacto y defensa física de mucha agresividad”.

JORNADA 12



Rival. Cangas Frigoríficos Morrazo.

Día y hora. Hoy, 20:45 horas.

Lugar. Pabellón Anaitasuna, a puerta cerrada.