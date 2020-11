¡Increíble golpe de Jon Rahm! La bola "camina" sobre las aguas antes de entrar en el hoyo

El golfista vizcaíno Jon Rahm, número 2 del mundo, ha asombrado al mundo con un golpe mágico durante el calentamiento previo a la disputa del Masters de Augusta.

En el hoyo 16, Rahm pegó a la bola de tal manera que esta pareció "caminar" sobre las aguas antes de saltar al "green", trazar una amplia curva y terminar por caer mansamente en el agujero.

Jon Rahm skips one over for a hole in one my lord pic.twitter.com/W2ww4Ao8uL