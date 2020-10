La nueva Orden Foral aplica nuevas restricciones al deporte navarro

Actualizada 22/10/2020 a las 07:25

El Gobierno de Navarra emitió el miércoles la nueva Orden Foral que ha entrado en vigor esta pasada madrugada. Permanecerá vigente hasta el próximo 4 de noviembre, pudiendo prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto, en función de la situación epidemiológica. Desde este jueves, en el ámbito deportivo, “sólo podrán entrar y salir del territorio de la Comunidad Foral de Navarra los equipos (deportistas y personal técnico) que participen en competiciones profesionales (LaLiga y ACB) -de los equipos forales sólo Osasuna, entra en este apartado-, así como en competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional que pertenezcan al primer y segundo nivel deportivo”, según la nueva orden.

En el caso de deportistas de deportes individuales, podrán entrar y salir de Navarra los catalogados como de Alto Nivel que participen en Campeonatos de España de categoría absoluta o competiciones oficiales de ámbito internacional.

NO ENTRENAR A PARTIR DE LAS 21h.

Otras de las medidas que se especifican en la Orden Foral es que “todas las instalaciones deportivas deberán cerrar a las 21:00 horas”. Por lo tanto, todos los equipos y los deportistas individuales no podrán entrenar después de esa hora. Tendrán que adaptarse a la norma y ejercitarse antes.

Sin embargo, sí que podrán hacer uso de la instalación deportiva para competir a partir de las 21 horas los equipos de ligas profesionales y ligas estatales no profesionales de primer y segundo nivel , siempre y cuando tengan la autorización del propietario del recinto .

A estas restricciones hay que sumarles las ya conocidas medidas de la anterior resolución publicada el 13 de octubre, donde se especificaba “la prohibición del uso de vestuarios, duchas, fuentes, saunas, baños turcos, jacuzzis o similares”.

También, que cualquier evento deportivo que se realice en los próximos quince días en Navarra se hará “sin la presencia de espectadores, tanto en competiciones como entrenamientos”.

En definitiva, nuevas restricciones que afectan a muchos equipos navarros y deportistas de la Comunidad Foral.

ASÍ AFECTA A LA COMPETICIÓN





El deporte y los deportistas navarros de las distintas especialidades van a ver de nuevo alterada su agenda tras la nueva Orden Foral de ayer. Entrenamientos más tempranos, cancelación en algunas categorías y las mismas restricciones vigentes en la anterior orden. Otros casos no se ven afectados. Éstos son algunos de los casos más relevantes.

Fútbol y fútbol sala | Segunda B, Tercera, Aspil y Osasuna Magna, sin modificaciones

La medidas tomadas por Sanidad no afectan a la celebración de partidos ni en Segunda B ni Tercera División, así como los partidos de Osasuna Magna y del Aspil Jumpers Ribera Navarra. Son categorías con deportistas inscritos en la Seguridad Social, y, además, pertenecen al primer y segundo nivel deportivo. Hay que recordar que la máxima categoría de fútbol sala no es considerada “profesional” según la clasificación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Osasuna adelanta los entrenamientos de femenino y fútbol base

Tampoco afecta la nueva Orden Foral a la competición de Osasuna Femenino, como equipo nacional de segundo nivel (tras la Primera Iberdrola). Seguirán jugando con normalidad en Reto Iberdrola. Donde habrá alteraciones es en los entrenamientos.

Osasuna ha decidido adelantar el horario del fútbol base, que ahora no compite pero sí entrena, para que los campos queden libres para el filial femenino, a partir de las 19.00, y del primer equipo de Kakun Mainz, que lo hará a las 19.15 para acabar antes de las 21.00, la hora tope. Son futbolistas que trabajan o estudian y no pueden entrenar antes.

En cambio, sí que se restringen los movimientos para los cinco equipos navarros de la Primera Nacional Femenina. En los próximos quince días, hay una jornada por disputar, sólo podrán disputarse los encuentros entre equipos navarros. Es decir, el duelo entre el Logroñés y el Berriozar de este fin de semana se aplazará, pero sí podrá jugarse el Huarte-Osasuna B. Al Mulier le toca descanso.

Tafatrans y San Juan deberán aplazar



Lo mismo ocurre con la Segunda División B masculina de fútbol sala, que comienza este fin de semana. Por el momento, las medidas afectan a las dos primera jornadas. En la primera, solo se jugará el Ibararte-Tafatrans, mientras que el duelo del San Juan ante el Quel se aplazará. En la segunda fecha, ninguno de los tres equipos navarros podrá disputar sus partidos, ya que se enfrentan a rivales de fuera de Navarra.

Por su parte, la Tercera División de fútbol sala se podrá empezar este fin de semana sin problemas ya que todos los participantes son equipos navarros.

El Lacturale Orvina y el Txantrea también podrán jugar sus encuentros, debido a que la Segunda División femenina de fútbol sala pertenece al segundo nivel.

Balonmano | Los cuatro equipos de Primera Nacional no podrán competir

En el balonmano, los equipos navarros de las categorías más altas podrán seguir compitiendo competir. Es el caso de Helvetia Anaitasuna de Asobal, que no está considerado “profesional” por el CSD, pero sí de primer nivel, uno de los que no se ve afectado por esta Orden Foral. Los navarros juegan el sábado contra el Granollers en Anaitasuna (18.30h). En División de Honor Plata femenina -segunda categoría nacional- no habrá tampoco problemas para los tres equipos forales. Además, y mientras Lagunak recibirá al Kukullaga, Loyola y Gurpea Beti Onak jugarán un derbi este sábado en Pamplona (18h). Además, el 28 hay otro derbi navarro: el aplazado Gurpea-Lagunak. Quienes sí se ven claramente afectado son los cuatro equipos navarros de Primera Nacional -Uharte, Helvetia Anaitasuna, Beti Onak y Distriplac San Antonio-. Su categoría no entra dentro de las exentas por lo que no podrán viajar ni recibir visitantes y deberán aplazar sus duelos.

Una medida que deja, además, al conjunto antoniano sin el homenaje, con una camiseta especial roja y azul, que quería brindar el sábado a Osasuna por su Centenario.

Baloncesto | Megacalzado y Ardoi, los afectados por la nueva restricción

Los equipos navarros de baloncesto correrán similar suerte, según su categoría. Basket Navarra, que compite en LEB Plata y es de segundo nivel (ACB se considera profesional y LEB Oro primer nivel), no tendrá problemas para jugar este fin de semana.

El Osés Construcción, de segundo nivel, tras la Iberdrola, también tiene permitido competir. No así Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés, que son de la siguiente categoría (Liga EBA) y, por tanto, deberán aplazar sus encuentros.



Waterpolo | Los de Silvestre valoran entrenar al mediodía para seguir compitiendo

Waterpolo Navarra tiene permiso para competir este fin de semana, al jugar en Liga Premaat (División de Honor masculina) y Primera Nacional (2ª), pero las restricciones horarias para entrenar le ponen en serios apuros, sin descartar una renuncia. Con plantillas con muchos estudiantes y trabajadores, el club se adaptaba a las necesidades de la CD Amaya y entrenaba a partir de las 21h. Pero ahora -y con la tarde ya ocupada por los socios de las piscinas (cursillos, sincronizada...)- ya no podrán hacerlo. Desde Amaya se les ha ofertado entrenar por la mañana o al mediodía (hasta 15.30h). El club valorará si éste último es un horario factible o tiene ausencias.

El conjunto femenino WP 98-02, en Primera femenina (2ª), podrá iniciar su liga el 31 de octubre.

Béisbol | Sin problemas para Béisbol Navarra

El equipo de máxima categoría de este deporte, Béisbol Navarra, tampoco tendrá problemas en disputar sus próximos encuentros ante el CBS Rivas en Burlada. Tampoco se verá afectado el Campeonato Navarro sénior.

Rugby | La Única debuta en la División de Honor B



La Única Rugby Taldea, que subió el pasado fin de semana a División de Honor B masculina, podrá desplzarse y estrenar su nueva categoría este domingo en Ourense.

Deportes individuales

Atletismo

Las excepciones a las restricciones de movilidad sólo se ciñen a categorías absolutas. Así, los atletas clasificados para el Campeonato de España sub-16 no tienen autorización para viajar este fin de semana a Granollers y los sub-14 a Madrid.



Bádminton, motor y judo

Atletas de Alto Nivel como Nelly Iriberri (badminton), Jaione Ekisoain (judo y que se recupera de una lesión) podrá desplazarse y competir estas próximas semanas sin problema a los torneos puntuables y clasificatorios para los Campeonato de España de sus disciplinas. Tampoco tendrá problemas para competir, este fin de semana en el Campeonato de España de Motocross MXGP, Ander Valentín, deportista de Alto Nivel. Algo similar le pasa a Mikel Azcona, que competirá el 31 de octubre en la Copa Mundial (WTCR).