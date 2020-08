Pedro Sarasíbar Latasa: “Ser presidente es un rol nuevo para mí y me veo con ganas”

Actualizada 19/08/2020 a las 06:00

Patinador, entrenador, seleccionador y ahora, presidente de la Federación Navarra de Patinaje. Pedro Sarasibar Latasa lleva una larga trayectoria en el mundo del patinaje y ahora afronta un nuevo rol en el que podrá aportar su experiencia. El pamplonés también tiene destreza en el ámbito de la organización, el año pasado fue el organizador del Campeonato de Europa de patinaje que se disputó en la Txantrea y Antoniutti. La federación cuenta actualmente con unas 2.000 licencias entre seis disciplinas: velocidad, hockey, artístico, roller derby, alpino y skateboarding. Las tres últimas se unieron recientemente y Sarasibar asegura que quiere impulsarlas para que tomen protagonismo en Navarra.





¿Por qué quiere darle importancia a estos nuevos deportes?

La Federación de Patinaje ya tiene muchos años de experiencia a sus espaldas. Hay deportes como el artístico, hockey o velocidad que están muy asentados y muy bien estructurados, aunque no quita que intentemos hacer las cosas mejor. Pero este año una de las novedades son las tres disciplinas y vemos mucho campo de progreso. Navarra es una zona donde el patinaje tiene mucho arraigo desde hace muchos años, creemos que vamos a ser capaces de nutrir esas especialidades con la gente.



¿Ha habido crecimiento en otras disciplinas?

Artístico es la sección a resaltar de esta última legislatura. Ha crecido mucho el número de fichas, sobre todo en la Ribera. Se está haciendo un trabajo muy bueno.



Tiene una larga trayectoria como patinador. ¿Ha cambiado mucho el patinaje en Navarra?

Desde hace bastante tiempo se está trabajando muy bien y se van consiguiendo buenos resultados. Tenemos a Ioseba Fernández como campeón del mundo y unos 40 de la selección española son navarros. De momento vamos a mantener lo bueno que tenemos. Intentaremos promocionar al patianaje todo lo que podamos en todas su modalidades.



¿Se esperaba tomar el cargo de presidente?

No. Pensaba que la junta directiva anterior continuaría y que en uno de los cambios que iban hacer me ofrecerían llevar la sección de velocidad. Al final esta federación requiere mucho tiempo, son muchas disciplinas y hay gente que tiene otras responsabilidades. De momento voy a estar cuatro años, cuando los cumpla ya se verá.



¿Le motiva el puesto?

He estado como seleccionador, entrenador, patinador y ahora estoy en un puesto que encuentro motivante. Este es un rol nuevo y me veo con ganas. Mi trabajo y mi tiempo lo voy a dedicar ahí y espero que la experiencia que traigo aporte. El grupo de gente que estamos tenemos ganas de que esto vaya para arriba.



¿Ha contado con mucho apoyo?

Llegó el tema de las elecciones y pensaron que yo podría ser la persona. Es una federación complicada porque son disciplinas muy distintas y el hecho de haber estado siempre relacionado ha hecho que la gente me animara. Una de las claves de que haya aceptado este puesto es el ánimo de muchas personas de diferentes disciplinas.



¿Tienen un objetivo general que cumplir?

Intentar gestionar todo lo mejor posible, vamos a ser precavidos pero no vamos a parar. El ejemplo es el momento actual. En este momento estamos en una situación de incertidumbre pero tenemos sobre la mesa proyectos deportivos a breve plazo. Uno es un campeonato de España en Antoniutti en el mes de septiembre, otra fase sector de hockey y luego la inauguración del skate park. Nos va a tocar trabajar mucho en protocolos de seguridad pero no vamos a parar. El deporte forma parte de la vida, educación y salud. Como federación seguiremos promoviendo el patinaje, somos gente de este deporte.



¿Algún aspecto que mejorar?

En mi cabeza sí que quiero cambiar y mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, a nivel de instalaciones estamos intentando hablar con el ayuntameinto para darle solución a la pista de Aranzadi, una pista donde siempre han podido entrenar los equipos y hoy en dia está deshabilitada. Se irá viendo con el paso a paso.



Ha organizado muchos eventos de patinaje en Navarra pero también el Europeo. ¿Tuvo mucho impacto en Pamplona?

Fue un éxito a nivel de la gente que se acercó a verlo. La Txantrea estuvo llena los tres días, en Antoniutti se llenó todo, tanto la grada como los alrededores, y la maratón también tuvo muy buena acogia. La maratón lo mismo. Es un deporte que en Pamplona tiene mucho arraigo, hemos tenido patinadores muy buenos.



¿La federación aspiraría a realizar campeonatos de más magnitud?

Es muy costoso y supone trabajo. No te voy a decir que no como federación pero organizarlo es muy duro. Como entidad no dejaremos de hacer todo lo que sea por promocionar el patinaje y ayudar a que Pamplona tenga mejores instalaciones. Muchos campeonatos dejan legados, como Antoniutti que llevaba 20 años sin pintar una línea, sin gastarse dinero y gracias al campeonato de Europa se reformó todo. El hecho de hacer un campeonato mejora instalaciones, da cierto impacto a nivel social. Nunca se puede desaprovechar, pero se tienen que dar varios factores. Sobre todo económicos, que las instituciones lo vean y apoyen. Una federación no tiene recursos suficientes para poder organizar un campeonato de esa magnitud por sí misma.