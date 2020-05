Mikel Sánchez: "Para volver a competir, el deportista necesita tiempo"

Actualizada 14/05/2020 a las 13:07

El terapeuta deportivo Mikel Sánchez Cea considera que establecer unos protocolos claros de protección es fundamental para la vuelta a la competición, aunque para ello se necesita "tiempo e ir poco a poco”, ya que el cuerpo se ha visto sometido a un “sedentarismo obligado” y es necesario readaptarlo y vigilarlo para evitar lesiones.



En una entrevista, Sánchez ha subrayado que “para volver a competir con un rendimiento y unos requisitos mecánicos importantes el deportista necesita tiempo, ir poco a poco y de forma gradual” puesto que la falta de entrenamiento “no solo supone que ahora hagan menos canastas o pases menos eficaces, sino que sus tobillos no funcionen bien o que su espada no roce correctamente”.



Los deportistas, al igual que el resto de la población, se han visto sometidos a un “sedentarismo forzado por el confinamiento”, ha apuntado explicando que, a causa de esto, “en vez de problemas de sobreesfuerzo presentan problemas relacionados con estar en posiciones mantenidas y haber cesado la actividad física de golpe”.



El confinamiento, ha asegurado, ha sido muy complicado para los deportistas, ya que “a poco que estés compitiendo o realizando actividad física a un nivel alto es imposible reproducir en casa el material y las instalaciones que necesitas”, un aspecto en el que, ha subrayado, “los más perjudicados fueron y siguen siendo quienes requieren de un adversario y contacto físico”.



Ahora cuentan además con la incertidumbre de cuándo volverán a la competición, algo especialmente sensible para modalidades en las que, en vez de contar con competiciones semanales, todo su trabajo se organiza en torno a unas pruebas concretas.



Una vez superado el aspecto físico, para Sánchez la clave para la vuelta a la competición estará en la medida en que se reduzca el riesgo de contagio. “Si se controlan esas medidas no veo por qué un deporte no podría retomar la práctica y la competición”, ha señalado considerando que “los deportes que tienen más impacto a nivel económico se van a impulsar con mayor rapidez”.



En el marco de la competición internacional tampoco observa que los problemas sean mayores “siempre y cuando las medidas de transporte, que es lo que diferencia el deporte nacional del internacional, sean seguras”, ha apuntado.



Aquí, ha considerado, la clave está en que “haya un acuerdo entre los países entre cuáles son los criterios a seguir”, una negociación en la que, a su parecer, el trabajo de las federaciones internacionales con los gobiernos será muy importante.



En este sentido, ha animado a confiar en los deportistas federados y de alto rendimiento, ya que “han tenido un comportamiento ejemplar durante este periodo, están preocupados y están por la labor de aplicar unos protocolos firmes y seguros”, ha asegurado.



Mikel Sánchez no estuvo obligado directamente por la ley a cerrar su negocio como sucedió con bares y comercios, pero decidió cesar el trabajo puesto que “la práctica de readaptación de lesiones precisa un contacto que se nos había prohibido” y teniendo claro que “no puedes abrir ningún centro si las condiciones en las que se practica ponen en riesgo la vida tanto del cliente como del profesional”.



Esto ha truncado sus ingresos durante más de un mes, a lo que hay que sumar ahora los gastos y el trabajo extra que supone aplicar correctamente las medidas de protección para evitar contagios, una labor en la que han recibido el respaldo de sus colegios profesionales, que les han ayudado a “hacer una recopilación de todas las medidas necesarias”, ha señalado agradecido.



“En mi caso he retirado todo lo que no es esencial como los materiales didácticos o material deportivo, todo aquello que no sea necesario para no tener que limpiarlo y que no suponga un cúmulo de suciedad”, ha indicado, tras lo que ha detallado que antes y después de cada sesión siempre desinfectan el local con hidroalcoholes “que hacen que, si no desaparece del todo el virus, la cantidad de exposición se reduzca al mínimo posible”.



Además, en la camilla han prescindido de toallas de tela para sustituirlas por desechables y para su trabajo utilizan batas de un solo uso, guantes, mascarilla y pantalla protectora.



Antes del decreto del estado de alarma, ha comentado, no tuvieron un descenso en el número de clientes, pero sí había “preocupación y cierta incertidumbre” sobre qué podía suponer un riesgo y si debían continuar con la práctica deportiva, ya que “realmente hasta que no se establece el estado de alarma no hubo una pauta clara”, ha señalado.



Ahora han arrancado “poco a poco”, ha comentado, tras lo que ha apuntado que “la gente no tiene la comodidad que tenía antes” y existe “un poco de miedo a compartir espacio en una situación de cercanía”, pero confía en volver pronto a la normalidad.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo