Baltasar Gallardo, con unos 'atletas' de cuatro patas

Soy afortunado dentro de la grave situación que estamos viviendo. No lo niego. Puedo seguir trabajando, es una labor que también me permite seguir saliendo de casa y, desde hace dos años, no vivo en un piso sino en una casa con un terreno en el que pueden vivir mis perros y donde pueden correr y esparcirse un poco”. Y no solo eso. Baltasar Gallardo Martínez, nacido en Barañáin hace casi 50 años, pudo regresar a tiempo tras acabar los 450 kilómetros de la Femundløpet -una de las citas del mushing