Los Tampa Bay Buccaneers hacen oficial la llegada de Tom Brady

Actualizada 20/03/2020 a las 17:41

Los Tampa Bay Buccaneers hicieron oficial este viernes el fichaje del estelar 'quarterback' Tom Brady, "un demostrado campeón y ganador" que ha firmado un contrato por varios años y con el que la franquicia espera dar el salto para aspirar a la Super Bowl.



"La incorporación del tres veces elegido Jugador Más Valioso de la NFL es una indicación de que los arquitectos del equipo creen que el resto de la plantilla ya es lo suficientemente fuerte como para competir por un título de Super Bowl y están trabajando en esa búsqueda", señalaron los Buccaneers en su web.



El entrenador principal del equipo, Bruce Arians, recordó que el californiano, que sucederá como titular a Jameis Winston, es el 'quarterback' "más exitoso" en la historia de la NFL. "Pero lo que lo hace tan especial es su capacidad para mejorar a quienes le rodean", añadió.



"He tenido el privilegio de trabajar con algunos de los mejores pasadores de nuestro juego, y las características que todos poseían eran la capacidad de liderar y sacar lo mejor de sus compañeros de equipo. Tom no es diferente. Es un comprobado ganador que proporcionará el liderazgo, la responsabilidad y la ética de trabajo necesarios para llevarnos a nuestro objetivo de ganar otro campeonato", subrayó.



Por su parte, el manager general de la franquicia de Florida, Jason Licht, buen conocedor de Brady porque trabajaba en el departamento de 'scouting' de New England Patriots cuando le seleccionaron en el 'draft' de 2000, también dio la bienvenida al ganador de seis anillos de campeón.



"Tom es un comprobado campeón que ha alcanzado la grandeza en el campo porque se exige lo mejor de sí mismo y de sus compañeros de equipo. Le conozco desde que le seleccionamos en Nueva Inglaterra hace 20 años y a través de este proceso se hizo muy claro que su deseo de ser un campeón arde tan fuerte hoy como siempre. Posee el tipo de cualidades raras de liderazgo natural que impactará de inmediato a toda nuestra organización", comentó.



Además, el veterano 'mariscal del campo' afirmó sentirse "emocionado, humilde y hambriento...". "Si hay algo que aprendí sobre fútbol, es que a nadie le importa lo que hiciste el año pasado o el año anterior... Ganas la confianza y el respeto de los que te rodean a través de compromiso todos los días. Estoy comenzando un nuevo viaje en el fútbol y estoy agradecido con los Buccaneers por darme la oportunidad de hacer lo que me encanta hacer", escribió en su perfil oficial de 'Instagram'.