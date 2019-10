Iker Vicente: “Es el día más feliz de mi vida”

28/10/2019 a las 06:00

Mientras los otros cinco aizkolaris daban cuenta de los 12 troncos del trabajo de la final, Iker Vicente se sentó en uno de ellos, le dio un trago a la bebida isotónica y resopló. A los 22 años, 4 meses y 12 días había conseguido redondear su palmarés con la txapela más preciada. Ya lo ha ganado todo. “Me he sentido muy bien desde el primer tronco, he gozado cortando. Cuando llegas a gozar se corta más y se anda mejor. He hecho un trabajo muy bueno”, comentaba el aizkolari de Och

Etiquetas Luis Guinea

Selección DN+