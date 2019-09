Hondarribia gana también la segunda jornada y renueva el título en La Concha

Actualizada 08/09/2019 a las 18:33

Hondarribia tuvo que sufrir para renovar su título en La Concha, tras una segunda jornada en la que defendía los cinco segundos del pasado domingo, que estuvo cerca de perderlos en el primer largo, para rehacerse tras la ciaboga y ganar con apuros a un bote de Orio que brilló a gran nivel.



Orio, Hondarribia y Santurtzi comenzaron en un pañuelo, los amarillos lideraban pero controlados en todo momento por una Hondarribia que gestionaba esa renta alcanzada en la primera jornada y no perdía de vista a su gran rival.



La mar acompañaba con poca ola y un campo de regateo idóneo para las marcas, la igualdad entre Orio y Hondarribia se iba a jugar más en la potencia de sus remeros que en la técnica de sus patrones y la ciaboga ya se antojaba definitiva para el desarrollo de la bandera.



Hondarribia aprovechó una "ola amiga" para recuperar los cuatro segundos que había sacado Orio antes del giro y pasó a comandar la carrera atacando a su rival, dando un golpe definitivo a la prueba cuando cogió una renta mínima de dos segundos y mostró la popa a los oriotarras.



Al final el pulso entre ambos se centró en ganar la tanda de este domingo, ya que era evidente que los cinco segundos Orio ya no los recuperaba, eso sí su esfuerzo hasta el último aliento prestigió a la embarcación amarilla.



La tanda de consolación por otro lado, no decepcionó a ningún aficionado, sobre todo porque el grueso de seguidores del remo eran de San Sebastián y Donostiarra realizó una regata de auténtico nivel, en su proceso de crecimiento constante en las últimas temporadas.



La trainera local, la única que tenía reserva en esta cita y estuvo exento de la prueba clasificatoria, aguantó muy bien el tipo en el largo de ida, sin embargo tras la ciaboga se alió con el mar de la bahía en la que entrena habitualmente para meter tiempo a todos sus rivales y pelear por una cuarta plaza general que al final logró tras su exhibición.



Urdaibaia-Bermeo trató de seguir el ritmo a Donostiarra hasta que, a tres cuartos de prueba, desistió de toda intención de pelear al menos por la victoria parcial, transitaba a diez segundos pero sus sensaciones eran tan buenas que se permitió luchar por la cuarta plaza general que se llevó al final.



Kaiku por su parte, no pudo hacer gran cosa para eludir la última plaza ya que su premio era estar los dos fines de semana en esta gran cita y seguir consolidándose entre los mejores botes tras una temporada veraniega con buena nota.



Previamente se había disputado la duodécima edición de la bandera femenina que se adjudicó con gran autoridad Orio, la primera en su historia en La Concha, tras dominar como quiso a sus rivales, sobre todo a una Donostia Arraun muy lejos de competir por el triunfo parcial. Al final siete botes del territorio entre los ocho clasificados y la gallega Riveira, séptima, como única embarcación no guipuzcoana.



Clasificación segunda jornada



1.- Hondarribia a 19:41 minutos

2.- Orio a 1,26 segundos

3.- Donostiarra a 1,74 segundos

4.- Urdaibai a 11 segundos

5.- Santurtzi a 14 segundos

6.- Ondarroa a 18 segundos

7.- Zierbena a 21 segundos

8.- Kaiku a 32 segundos

Clasificación 124 Bandera de La Concha (suma de tiempos de las dos jornadas)

1.- Hondarribia 39:01 minutos

2.- Orio a 6 segundos

3.- Santurtzi a 23 segundos

4.- Donostiarra a 25 segundos

5.- Bermeo a 30 segundos

6.- Zierbena a 36 segundos

7.- Ondarroa a 48 segundos

8.- Kaiku a 1:26 minutos

Selección DN+