La Fundación Miguel Induráin presenta en sociedad a sus 152 deportistas

La Fundación Miguel Induráin Fundazioa ha celebrado este jueves su tradicional Gala de Becas en Castillo de Gorraiz Hotel & Spa donde se han dado a conocer los 152 deportistas que acceden a su programa de becas por los resultados obtenidos en 2018.

Los criterios de concesión de becas a deportistas navarros fueron aprobados y reflejados en la Orden Foral 17/2019 de 14 de marzo y en total, el presupuesto destinado en la convocatoria de becas 2019 ha ascendido a 257 mil euros, un 11,25% más que el curso pasado. De esta manera, los deportistas navarros acceden a estas ayudas encuadrados en los siguientes programas de becas: Olímpico, Paralímpico y Por Resultados (215 mil euros), Deporte Adaptado (20 mil euros), Pelota Vasca (15 mil euros) y Herri Kirolak (7 mil euros).

Entre las novedades de esta edición destaca la apuesta por la igualdad de oportunidades y soporte al deporte navarro que la Fundación Miguel Induráin Fundazioa ha reforzado con el aumento de presupuesto destinado específicamente al Deporte Adaptado (10 mil euros más que el año pasado), a la Pelota Vasca (5 mil euros más) y a los Herri Kirolak (mil euros más).

“Intentamos cada año ir a más y llegar a más deportes. Hemos conseguido apoyar a muchos deportes minoritarios y seguiremos trabajando por ampliar la cuantía y forma del soporte al deporte navarro”, apuntaba Miguel Induráin, presidente de honor.

Así las cosas, esta entidad pública dependiente del Gobierno de Navarra ha reconocido la trayectoria, el esfuerzo y el éxito de deportistas como las atleta Maitane Melero e Izaskun Osés, el patinador Ioseba Fernández, el ciclista Edu Santas, la amazona Natalia Quintana, el palista Mikel Sanz o el aizkolari Iker Vicente, entre otros muchos nombres representativos del gran momento de forma del deporte navarro.

Además, la Fundación Miguel Induráin ha querido rendir homenaje al árbitro internacional de fútbol Undiano Mallenco agradeciendo su ejemplaridad y su carácter de referente del deporte navarro y sus valores a nivel local y mundial. En este sentido, la entidad ha anunciado que trabaja en la confección de un programa de ayudas para el colectivo arbitral navarro en todas las disciplinas de manera que permita no sólo ayudar a este importante agente del deporte en el desarrollo de su carrera arbitral, sino que también se visibilice su papel fundamental para la práctica deportiva a todos los niveles y se anime también a la juventud a formar parte del denominado “tercer equipo”. “Para mí es un orgullo recibir este homenaje de la Fundación. Me veo representado en el esfuerzo de todos los deportistas que estáis aquí porque yo también

he luchado como ellos por un sueño”, confesaba Undiano Mallenco.

