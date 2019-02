28/02/2019 a las 13:50

Saioa González Muñoz (31/5/2000), estudiante de Derecho, se encuentra en un momento muy dulce en el judo, deporte en el que sueña con alcanzar, a no muy largo plazo, una medalla en el Campeonato de España. Se lo toma con tranquilidad, puesto que bajo presión no le gusta competir. ¿Cuándo y cómo empezó con el judo? A los 7 años. Mi ama hacía judo, mi hermana mayor empezó a practicar y, cuando me hice un poco más mayor, me apuntaron a mí también. Probé y me gustó. ¿Qué

Selección DN+