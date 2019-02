Saioa Jaurena: "Estoy muy tranquila y disfrutando mucho"

Actualizada 21/02/2019 a las 13:54

¿Cuándo empezó su relación con el rugby? En el instituto, con 16 años. Lo probamos en educación física. Venía de dejar el balonmano por otras cosas, probamos en clase y me gustó. Y hasta hoy. Al principio te lo tomas como algo social, por hacer algo de ejercicio y pasártelo bien. Pero tenía una compañera que me insistía que, si trabajaba, podía dar un salto. Me animó mucho y me puse a entrenar en serio, me puse a hacer físico por mi cuenta, a cuidarme y bajar de peso. Los resu

Selección DN+