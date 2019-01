Agenda deportiva de la semana

28/01/2019 a las 06:00

Día 28, lunes

-------------

CICLISMO

- Vuelta a San Juan, en Argentina (hasta 3)

FÚTBOL

- LaLiga Santander, 21ª jornada

21.00 Alavés-Rayo Vallecano

- Copa de Asia, en Emiratos Árabes (hasta 1 de febrero)

- Sudamericano sub-20, en Chile (hasta 13 de febrero)

TENIS

- WTA: Torneos de San Petersburgo (Rusia) y Hua Hin (Tailandia) (hasta 3)

Día 29, martes

--------------

BALONCESTO

- Eurocopa, top-16 (5ª ronda)

AS Mónaco-Alba Berlín

Limoges-Estrella Roja

- Liga de Campeones, fase regular (13ª ronda)

CEZ Nymburk-Montakit Fuenlabrada

UCAM Murcia-MHP Riesen Ludwigsburg

BALONMANO

- Liga Guerreras Iberdrola, 14ª jornada

19.00 Super Amara Bera Bera-Rincón Fertilidad Málaga

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo de Schladming (Austria)

Eslalon masculino

FÚTBOL

- Copa del Rey, cuartos de final (vuelta)

21.30 Valencia-Getafe

FÚTBOL SALA

- Amistoso de selecciones

19.00 España-Hungría, en el Pabellón Vistalegre de Córdoba

HOCKEY PATINES

- OK Liga, 17ª jornada

20.15 Pas Alcoy-Citylift Girona

21.00 Deportivo Liceo-Voltrega Stern Motor

21.00 Alcobendas-Vendrell

21.00 Lloret Vila Esportiva-Club Patí Vic

21.00 Igualada Rigat-Noia Freixenet

21.15 Recam Làser Caldes-Barça Lassa

Día 30, miércoles

-----------------

BALONCESTO

- Eurocopa, top-16 (5ª ronda)

Partizan Belgrado-Rytas Vilnius

Fraport Skyliners Francfort-Ratiopharm Ulm

Asvel Villeurbanne-Lokomotiv Kuban Krasnodar

Unicaja Málaga-Valencia Basket

Zenit San Petersburgo-Unics Kazan

MoraBanc Andorra-Cedevita Zagreb

- Liga de Campeones, fase regular (13ª ronda)

Iberostar Tenerife-Opava

- Eurocopa (F), dieciseisavos de final (vuelta)

Spar Citylift Girona-MBA Moscú

BALONMANO

- Liga Guerreras Iberdrola, 14ª jornada

18.00 KH7 Granollers-Rocasa Gran Canaria

FÚTBOL

- Copa del Rey, cuartos de final (vuelta)

19.30 Real Betis-Espanyol

21.30 Barcelona-Sevilla

- Copa de la Reina, cuartos de final (a partido único)

18.00 Real Sociedad-Rayo Vallecano

18.30 Levante-Sevilla

19.00 Athletic Club-Atlético de Madrid

20.00 Madrid CFF-Barcelona

FÚTBOL SALA

- Amistoso de selecciones

20.30 España-Hungría, en el Pabellón Juan Sepúlveda de Pozoblanco (Córdoba)

HOCKEY PATINES

- OK Liga, 17ª jornada

21.00 Lleida Llista Blava-Calafell Tot L'Any

Día 31, jueves

--------------

BALONCESTO

- Euroliga, fase regular (21ª ronda)

Khimki Moscú-Zalgiris Kaunas

Olympiacos Piraeus-Barcelona Lassa

Bayern de Múnich-Fenerbahce Beko Estambul

Kirolbet Baskonia-Maccabi Fox Tel Aviv

- Euroliga (F), fase regular (11ª ronda)

Sopron Basket-Perfumerías Avenida

FÚTBOL

- Copa del Rey, cuartos de final (vuelta)

21.30 Girona-Real Madrid

GOLF

- PGA: Waste Management Phoenix Open, en Scottsdale (Estados Unidos) (hasta 3)

- EPGA: Torneo Internacional de Arabia Saudí (hasta 3)

Día 1, viernes

--------------

BALONCESTO

- Euroliga, fase regular (21ª ronda)

CSKA Moscú-Buducnost Voli Podgorica

Darussafaka Tekfen Estambul-Real Madrid

Panathinaikos Opap Atenas-Anadolu Efes Estambul

Herbalife Gran Canaria-Ax Armani Exchange Olimpia Milán

BALONMANO

- Liga Guerreras Iberdrola, 14ª jornada

21.00 Godoy Maceira Porriño-Aula Alimentos de Valladolid

- Liga Asobal, 16ª jornada

19.00 Barça Lassa-Secin Group Alcobendas

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo, en Maribor (Eslovenia)

Eslalon gigante femenino

FÚTBOL

- LaLiga Santander, 22ª jornada

21.00 Huesca-Real Valladolid

- LaLiga 1/2/3, 24ª jornada

21.00 Málaga-Almería

- Sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, en Las Rozas (Madrid)

RUGBY

- Series Mundiales (F), en Sídney (Australia) (hasta 3)

TENIS

- Copa Davis, ronda clasificatoria (y 2)

Brasil-Bélgica

Alemania-Hungría

Colombia-Suecia

Uzbekistán-Serbia

Suiza-Rusia

Austria-Chile

Australia-Bosnia/Herzegovina

Kazajistán-Portugal

Eslovaquia-Canadá

India-Italia

República Checa-Holanda

China-Japón

Día 2, sábado

-------------

ATLETISMO

- Reunión de Karlsruhe, en Alemania

- Maratón de Lagos, en Nigeria

- Campeonatos de España de Clubes, en San Sebastián

BALONCESTO

- Liga Endesa, 19ª jornada

18.00 Iberostar Tenerife-Barça Lassa

18.00 Tecnyconta Zaragoza-Cafés Candelas Breogán

20.30 Montakit Fuenlabrada-Movistar Estudiantes

20.30 MoraBanc Andorra-Divina Seguros Joventut

- Liga Dia Femenina, 18ª jornada

17.00 BAXI Ferrol-Durán Maquinaria Ensino

18.00 IDK Gipuzkoa-Nissan AlQázeres Extremadura

18.00 Lointek Gernika Bizkaia-Quesos El Pastor

BALONMANO

- Liga Guerreras Iberdrola, 14ª jornada

18.00 Elche Mustang-Castellón

18.00 Helvetia Alcobendas-Liberbank Gijón

19.30 Canyamelar Valencia-Mecalia At. Guardés

20.00 Hotel Gran Bilbao Prosetecnisa Zuazo-Morvedre

- Liga Asobal, 16ª jornada

16.15 Helvetia Anaitasuna-Bidasoa Irún

18.00 Benidorm-Ángel Ximénez Avia Puente Genil

18.00 Blendio Sinfín-Condes de Albarei Teucro

18.00 Quabit Guadalajara-Fraikin Granollers

20.00 Logroño La Rioja-Abanca Ademar León

20.00 Recoletas At. Valladolid-Liberbank Cuenca

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo, en Garmisch-Partenkirchen (Alemania)

Descenso masculino

- Copa del Mundo, en Maribor (Eslovenia)

Eslalon femenino

FÚTBOL

- LaLiga Santander, 22ª jornada

13.00 Levante-Getafe

16.15 Real Sociedad-Athletic Club

18.30 Barcelona-Valencia

20.45 Celta de Vigo-Sevilla

- LaLiga 1/2/3, 24ª jornada

16.00 Numancia-Lugo

18.00 Rayo Majadahonda-Nàstic de Tarragona

18.00 Córdoba-Albacete

20.30 Deportivo de la Coruña-Tenerife

HOCKEY HIERBA

- ProLeague (F)

Argentina-Estados Unidos, en Córdoba (Argentina)

HOCKEY PATINES

- OK Liga, 18ª jornada

17.00 Sant Cugat-Alcobendas

17.30 Voltrega Stern Motor-Barça Lassa

20.00 Vendrell-Deportivo Liceo

20.00 Club Patí Vic-Lleida Llista Blava

20.15 Pas Alcoy-Recam Làser Caldes

JUDO

- Abierto europeo masculino, en Odivelas (Portugal) (y 3)

- Abierto europeo femenino, en Sofía (Bulgaria) (y 3)

VOLEIBOL

- Superliga masculina, 15ª jornada

18.00 Textil Santanderina-Barça Voleibol

18.00 Urbia Voley Palma-Melilla

19.00 Conectabalear Manacor-Río Duero Soria

19.00 Ushuaïa Ibiza Voley-Vecindario ACE Gran Canaria

19.30 Unicaja Almería-UBE L'Illa Grau Castellón

19.30 Intasa San Sadurniño-Teruel

- Liga Iberdrola, 15ª jornada

16.30 Feel Voley Alcobendas-IBSA CV CCO 7 Palmas

16.30 DSV Sant Cugat-Emevé

18.00 OSACC Haro Rioja Voley-Madrid Chamberí

18.00 Dimurol Libby's La Laguna-Avarca de Menorca

19.00 Minis de Arluy Logroño-Barça CVB

Día 3, domingo

--------------

ATLETISMO

- Campeonatos de Europa de clubes de campo a través, en Albufeira (Portugal)

- Medio Maratón de Marugame, en Japón

- Medio maratón Ciudad de Almería

- Cross Internacional Ciudad de Valladolid

- Cross San Juan Evangelista, en Sonseca

BALONCESTO

- Liga Endesa, 19ª jornada

12.30 Monbus Obradoiro-UCAM Murcia

13.00 Herbalife Gran Canaria-KIROLBET Baskonia

17.00 San Pablo Burgos-Delteco GBC

19.30 BAXI Manresa-Valencia Basket

19.30 Unicaja Málaga-Real Madrid

- Liga Dia Femenina, 18ª jornada

12.00 Snatt's Femení Sant Adriá-Embutidos Pajariel Bembibre

12.00 Perfumerías Avenida-RPK Araski

12.15 Mann Filter Casablanca-Valencia

17.15 Spar Citylift Girona-Cadi La Seu

BALONMANO

- Liga Asobal, 16ª jornada

19.00 Frigoríficos del Morrazo-Bada Huesca

- Copa EHF (F), fase de grupos

Super Amara Bera Bera-Podravka Vegeta

- Copa Challenge (F), octavos de final (ida)

Rincón Fertilidad Málaga-KHF Istogu

Rocasa Gran Canaria-Ankara Yenimahalle

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo, en Garmisch-Partenkirchen (Alemania)

Eslalon gigante masculino

FÚTBOL

- LaLiga Santander, 22ª jornada

12.00 Villarreal-Espanyol

16.15 Real Betis-Atlético de Madrid

18.30 Eibar-Girona

20.45 Real Madrid-Alavés

- LaLiga 1/2/3, 24ª jornada

12.00 Mallorca-Alcorcón

16.00 Oviedo-Cádiz

18.00 Reus-Elche

18.00 Osasuna-Granada

20.00 Extremadura-Sporting de Gijón

- Liga Iberdrola, 19ª jornada

FÚTBOL AMERICANO

- Super Bowl, en Atlanta (Estados Unidos)

FÚTBOL SALA

- Amistoso de selecciones

18.00 España-Brasil, en el Pabellón Multiusos de Cáceres

HOCKEY PATINES

- OK Liga, 18ª jornada

12.30 Calafell Tot L'Any-Reus Deportiu

12.30 Noia Freixenet-Lloret Vila Esportiva

12.45 Citylift Girona-Igualada Rigat

MOTOCICLISMO

- Trial Indoor Solomoto

Segunda prueba del Campeonato del Mundo de X-Trial, en Barcelona

NATACIÓN

- Series Mundiales de ultramaratón

Primera prueba, en Santa Fe (Argentina)

TAEKWONDO

- Abierto de Chipre

- Abierto de Fujairah

VOLEIBOL

- Liga Iberdrola, 15ª jornada

12.00 Cajasol Juvasa Voley-Granadas de Elche

