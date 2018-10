Continúan los intentos de rescatar al parapentista desaparecido en el Himalaya

Actualizada 23/10/2018 a las 13:08

Un helicóptero sobrevuela hoy por segundo día consecutivo la zona en la que se cree se encuentra el parapentista español desaparecido el viernes tras realizar un salto en el estado norteño indio de Himachal Pradesh, si bien no se ha podido establecer contacto con él desde ayer.



"Este es el segundo día de búsqueda. Nuestro equipo de rescate está tratando de encontrar al parapentista español", dijo a Efe Vikas Shukla, magistrado de la subdivisión de Baijnath, donde tuvo lugar el suceso. La fuente precisó que todavía no han logrado establecer contacto con José Luis Bernal García, que viajaba con cinco amigos cuando el viernes saltó de Bir Billing, un punto de salto popular entre los aficionados al parapente.



Se mostró confiado en que el deportista está vivo, ya que en su última comunicación ayer Bernal aseveró que "tiene hematomas, una de sus piernas fracturada y se encuentra bien" en general, de acuerdo con Shukla. Sandeep Kumar, subcomisario del distrito de Kangra, al que pertenece Baijnath, confirmó a Efe que un helicóptero salió hoy para tratar de rescatar al parapentista pero que no se pudo establecer contacto con él. Bernal, un gran entusiasta de la montaña, dispone de medios suficientes para sobrevivir pero, según reconocieron a Efe sus compañeros, el tiempo corre en contra.



Sus amigos dieron la voz de alarma y pusieron en marcha el protocolo de emergencias a las 24 horas del suceso y el domingo, día 21, pudieron contar con el apoyo del helicóptero privado que realizó una búsqueda de dos horas. El sábado 27 de octubre comenzará en Bir Billing un campeonato internacional de parapente, en el que se espera que participen cerca de dos centenares de deportistas y para el que ya se habían comenzado a congregar los participantes en la zona.

