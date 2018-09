Ciganda: "La clave de hoy ha sido no cometer los errores de otros días"

Actualizada 22/09/2018 a las 18:25

La jugadora navarra Carlota Ciganda, que con 63 golpes (-8) ha realizado la segunda mejor vuelta de la tercera jornada del Estrella Damm Mediterranean Open, ha considerado que la clave "ha sido no cometer los errores de las dos primeras jornadas y estar acertada en los 'putts".



"Cuando vas sumando 'birdies' en el recorrido, vas cogiendo confianza, algo que me faltó en las dos primeras vueltas donde cometí demasiados errores. Ahora espero seguir así también mañana y lograr un buen resultado final", ha añadido.



Está muy contenta de jugar en España porque "aquí me siento muy arropada. En el torneo están mis padres, mis tíos, mis primos, mis amigos y me encanta que vengan a seguirme".



La líder del torneo, al holandesa Anne Van Dam. está realizando un juego extraordinario. Con una salida de 'tee' con el 'drive' de 270 metros de media se muestra demoledora.



Ha empezado con un 'eagle' (dos golpes por debajo del par) en el hoyo 1 (par de 460 metros). Golpeó de salida a casi 260 metros en el primer golpe y en el segundos pegó con un hierro 4 para llegar con un golpe de 200 metros al 'green' y casi le metió en el hoyo.



"Fue una buena manera de empezar", ha indicado, "aunque había mucha presión, así que me limité a salvar los pares en los hoyos 16 y 17 que pudieron ser dos 'birdies'", ha añadido.



Van Dam está rebosante de confianza después de trabajar en su juego corto con su entrenador la semana pasada en el Campeonato de Evian. "La forma en que estoy jugando con solo un error en lo que va de semana hace que me sienta bien", ha dicho.

