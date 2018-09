Carlota Ciganda reacciona a falta de una jornada del Mediterranean Open

Actualizada 22/09/2018 a las 16:58

La holandesa Anne Van Dam, con un total de 193 golpes (-20), tras presentar este sábado una vuelta de 65 golpes (-6), está a un paso de la victoria en el Estrella Damm Mediterranean Open a falta de la jornada final de mañana, donde partirá con cinco golpes de ventaja sobre la sueca Caroline Hedwall.



La jornada en el Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona) ha sido de gran nivel por el juego desarrollado por las jugadoras, especialmente por Hedwall y las españolas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz. Mientras que no ha sido el día para Carmen Alonso, que partía segunda y ha caído al puesto 17º con una vuelta de 74 golpes (+3).



Anne Van Dam, de solo 22 años, número 5 de la Orden del Mérito Europea, sigue intratable en Sitges. Tras completar ya 54 hoyos, solo falló, con 'bogey', en el hoyo 4 en la primera jornada. Hoy partía líder con -14 bajo y un 'eagle' en el hoyo 1 (par 5 de 460 metros) embocando de tres golpes, ya ha avanzado lo que sería su jornada. Muy tranquila, ha sumado 'birdies' en los hoyos 6, 8, 10 y 13, asegurando los pares hasta el final para una vuelta de 65 golpes (-6), suficiente para superar en cinco golpes a la segunda clasificada, la jugadora sueca Caroline Hedwall, campeona universitaria de Estados Unidos en 2007 y 2009, número 4 de la OME, ganadora de cinco torneos del Circuito Europeo y tres veces miembro de Europa del equipo de la Solheim Cup será una rival temible.



La sueca partía con seis bajo para, pero ha realizado la vuelta del torneo, con una tarjeta de 62 golpes (-9) con nueve 'birdies' (hoyos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 15) y sin un error, quedando a un solo golpe del récord de Terramar (61). Otra amenaza para Van Dam es la sudafricana Ashleigh Buhai, de 29 años, y que en 2007 ya ganó en Catalonia Ladies Masters, que se jugó en el CG Masía Bach de Barcelona. Con tres victorias en el Circuito Europeo, su vuelta de hoy de 64 golpes (-7), con ocho 'birdies' y un solo 'bogey', le ha dejado en tercera posición con 199 golpes (-14), a seis de la líder.



La navarra Carlota Ciganda ha sacado toda su esencia con un vuelta extraordinaria de 63 golpes (-8) que le han llevado del puesto 25º al octavo, con un total de 202 golpes (-11). Ha iniciado el recorrido en el hoyo 9 con cuatro 'birdies' en los hoyos 13, 15, 16 y 18, sumando cuatro más en la segunda mitad (hoyos 1, 2, 5 y 8). "Al principio, los 'putts' no entraban, pero he ido ganando confianza y mejorando. Espero seguir en esta línea mañana y acabar con un buen resultado", señalaba Ciganda. También Azahara Muñoz se ha mantenido entre las quince primeras, con una vuelta de 68 golpes (-3) para un total de 205 golpes (-8). Ha llegado a estar 10 bajo, tras sumar cinco 'birdies' hasta el hoyo 14, pero dos errores con 'bogey' en los hoyos 15 y 17 le han impedido estar entre las diez primeras.



La marbellí Noemí Jiménez ha completado un recorrido con 65 golpes (-6), con cuatro 'birdies' y un sensacional 'eagle' en el hoyo 13 (par 5 de 420 metros). La cruz del grupo de españolas ha sido Carmen Alonso. Partía segunda con 10 bajo par, pero cinco 'bogeys' en los primeros doce hoyos, sin lograr un 'birdie' (los dos únicos llegarían en los hoyos 13 y 17) le llevaron casi a la mitad de la tabla con -7 en total.

