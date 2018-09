El Día del Deporte de la Universidad de Navarra celebra este sábado 25 años

Actualizada 19/09/2018 a las 15:57

El próximo sábado, día 22, la Universidad de Navarra celebra la XXV edición del Día del Deporte. Un encuentro en el que se esperan más de 5000 personas y en el que se disputarán, como novedad, una carrera de obstáculos y una carrea del color, ambas con un fin solidario. Se trata de la Holi Cross Coe, que comenzará a las 18:30, y llenará de color el campus de la Universidad con el lanzamiento de polvos de colores.



El evento servirá para financiar el Congreso de Oncología para Estudiantes, que organizan los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y que tiene como objetivo fomentar la investigación para la cura del cáncer. mLa segunda novedad será la Gladiators Day, una carrera de obstáculos, con cargas, arrastres, reptas, muros, equilibrios, etc.



La competición comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 13:30, cuando tendrá lugar la final. También esta carrera será solidaria, a favor de la Asociación Niños contra el Cáncer. En este 25 aniversario, el Día del Deporte incluirá más de 65 actividades para todas las edades, entre las que destacan el Gran Desafío, una Master Class de Zumba, torneos de squash, padel, voleibol, futbol 3x3, baloncesto 3x3 y golf.

Rafa Usin y Javier Eseverri, con los más pequeños

La jornada también incluirá actividades dirigidas a los más pequeños: hinchables, tirolina, pintacaras, taller de experimentos, piscina con barcas de agua, etc. Asimismo, Rafa Usin y Javi Eseverri, jugador y ex jugador del equipo navarro de fútbol sala Osasuna Magna, y promotores de la Academia Futsal, ofrecerán una actividad de formación exclusiva basada en su experiencia y trayectoria. La iniciativa, dirigida a niños y niñas a partir de seis años, pretende mejorar la calidad individual, la agilidad mental y el trabajo de equipo. Tendrá lugar a partir de las 11 h. en el campo de fútbol de hierba artificial.



Javier Trigo, director del Servicio de Deportes de la Universidad de Navarra, recordó que “el Día del Deporte es una fiesta abierta a todo el mundo; no solo a la comunidad universitaria sino a la gente de la ciudad y de Navarra”.

