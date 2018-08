Carlota Ciganda acaba séptima en el Open Británico

Actualizada 06/08/2018 a las 12:55

La inglesa Georgia Hall, con un excelente último recorrido con 67 golpes (cinco bajo par), para un total de 271 (-17), se alzó con el Abierto Británico femenino de Golf, que se ha disputado en el club Royal Lytham&St Annes de Lancashire.



La británica, que inició el cuarto recorrido con un golpe de desventaja de la entonces líder, la tailandesa Pornanong Phatlum, sacó al final dos impactos a la nacida en Khon Kaen, que fue finalmente segunda.

Georgia Hall, nacida hace 22 años en la localidad inglesa de Bournemoutg, curiosamente, ya se hizo en 2013 con el Abierto Británico femenino en la categoría de Amater.



Ya como profesional, donde debutó con sólo 18 años, ha conquistado el Abierto Generali de Estrasburgo 2014, de la LET (circuito Europeo), y el Oates Victorian, torneo de la ALPG (circuito Australiano) que se celebra en la localidad australiana. Ahora, se quita la espina de la tercera plaza con la que se tuvo que conformar el año pasado en el Abierto Británico, cuarto de los cinco torneos grandes de la temporada femenina de golf.



Lo ha hecho con una tarjeta final con seis "birdies" y que pudo haber sido aún mejor de no haber cerrado su recorrido con un "bogey" en el 18. Además, se vio beneficiada por el doble error cometido por Phatlum en el hoyo 17, donde cometió un "doble-bogey" que prácticamente le daba ya el título a Hall. La tercera posición final ha sido pata la corea So Yeon Ruy, a cuatro golpes de la líder; mientras que la líder del circuito mundial, la tailandesa Ariya Jutanugarn, se tuvo que conforman con la cuarta plaza compartida, a ocho impactos de distancia.



La española Carlota Ciganda completó un buen torneo, con una cuarta tarjeta con 70 golpes (-2), con 4 "birdies" y dos "bogeys", que la han ubicado en la séptima plaza con un total de 280 impactos.

El resto de la actuación española ha visto a Azahara Muñoz concluir en la posición 47, con 290 golpes; y a Nuria Iturrios en la 57, con 294.

