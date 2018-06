El sol está calentando el juego de Carlota Ciganda. No es coincidencia. Sus primeros meses de temporada no han sido buenos pero ahora está recuperando el esplendor. El último resultado ha sido uno de los mejores de su carrera. El domingo, la navarra finalizó en la tercera plaza en el US Open, uno de los Grandes del año con toda la repercusión que implica en Estados Unidos, lo que supone su techo en una cita de esta envergadura. El año pasado finalizó quinta. “Me gusta el verano”,

