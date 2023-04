Médicos marginados de las mejoras aprobadas para el resto

El pasado jueves, 23 de marzo, se aprobó en nuestro Parlamento la modificación de la Ley Foral de Salud sobre la mejora en las condiciones laborales y retributivas del colectivo médico. Estas medidas se dirigen, especialmente, a potenciar a los facultativos de la Atención Primaria de Salud. Así, los responsables de salud entienden que una Atención Primaria fuerte es la base de un buen sistema de salud. También, éstos han hecho declaraciones en el sentido de que se busca un sistema sanitario dirigido a la prevención.

Tales mejoras se van a aplicar a todos los médicos/as del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y por extensión a los del Departamento de Salud. En consecuencia, 18 médicos/as que trabajamos en otros Departamentos del Gobierno de Navarra hemos sido ignorados. No por realizar funciones distintas.

Es más, se da la incongruencia de que personal médico de la misma especialidad - especialistas en medicina del trabajo - se les va a retribuir a unos sí, y a otros no, realizando las mismas funciones. Especialistas, todos ellos, que trabajan en servicios de prevención. Precisamente una de las áreas de la medicina que se pretende, expresamente, reforzar. Se marginaliza también a los médicos/as que trabajan en Departamento de Derechos Sociales. Colectivo que incluye, ni más ni menos, a los médicos que asumen la medicina de atención primaria de ancianos que viven en residencias y de personas dependientes institucionalizadas. No hace falta informar a la ciudadanía que ha sido uno de los colectivos que más esfuerzo ha experimentado durante los años de la pasada pandemia.

Desde el principio, los y las afectadas expusimos en los distintos Departamentos de la Administración, el agravio comparativo creado. El Sindicato Médico también ha pedido nuestra inclusión durante las negociaciones con la Administración, aunque sin éxito. El pasado jueves 23 de marzo, el Parlamento votó la modificación de la Ley Foral de Salud. Navarra Suma presentó 2 enmiendas para no dejar fuera el complemento de productividad al personal Facultativo de otros Departamentos del Gobierno Foral. Se esgrimían razones de equidad profesional. Ambas fueron rechazadas por todos los grupos excepto la abstención de I-E. Argumentos como la premura de tiempo no lo justifican (todos los grupos eran ya conocedores de esta desigualdad). Que la ley Foral de Salud no fuera el foro adecuado para este personal, tampoco. La ley si hace extensivo a “especialistas de otros Departamentos” en las mejoras en el ejercicio como tutores de los MIR de Medicina de Trabajo, de las plazas de formación que oferta el Departamento de Salud. Se viene declarando que en el futuro se seguirá reforzando el sistema sanitario, y ya que los servicios sanitarios de Departamentos ajenos al de Salud, también cuentan con personal de enfermería, en ese momento, ¿se volverá a repetir el agravio comparativo? La cuestión es: ¿qué razón hay para que 18 médicos de otros Departamentos del Gobierno de Navarra, con funciones similares, hayan quedado marginados de las mejoras que van a tener el resto?

Este escrito está suscrito por los 18 médicos/as de los Departamentos de Cultura y Deporte, Derechos Sociales, Educación y Presidencia, Igualdad, Función Pública, e Interior.