Actualizada 12/03/2021 a las 09:15

El córner ha sido tradicionalmente en Osasuna una parte del campo con una vida propia. Cuántas veces durante tantos años se han celebrado ese tipo de jugadas en El Sadar y, con seguridad, en San Juan. Siempre ha sido éste un equipo pequeño (pero un club grande) y esas batallitas han generado la alegrías de saber que se puede estar en la antesala de un gol. Forzar un saque de esquina deja indiferencia en otras aficiones. Una jugada más. En Pamplona, no. Se vitorea al lanzador. Hay que empujar al rival y encerrarlo con todo.

La iniciativa de visibilizar el lugar donde se encontraba un córner del viejo San Juan no puede ser más acertada. Todo encaja. Va con el ADN del juego del equipo, permite tener presentes las raíces de los miles de seguidores y jugadores que han pasado por allí y se enmarca dentro de una fecha tan simbólica como la del Centenario. Supone reflejar la historia no solo del club sino también de una ciudad que ha crecido siempre de la mano de Osasuna, que es el elemento más integrador y emocional de la diversa sociedad navarra junto con los Sanfermines.

Puede parecer una simpleza el detalle, pero no para los osasunistas. La hinchada se caracteriza por el sentimiento de pertenencia. Da valor a su pasado con ese aroma romántico. Noticias como la aparición del escudo antiguo de El Sadar durante las obras o de las vallas verdes del estadio, ahora en una granja de vacas, generan gran interés por esa inquietud de hilar el pasado con el presente en torno a la camiseta siempre roja.

El córner simbólico será visitado y fotografiado. Por los mayores que sintieron aquel San Juan y por los jóvenes que se interesan por los orígenes. Allí se lloraba y se celebraba, como en El Sadar. La idea ha brotado de un aficionado trasteando con una nueva aplicación digital y es secundada por otros muchos. Esa implicación es algo propio del club. Solo falta que Osasuna y Ayuntamiento la impulsen. Parece que así será.