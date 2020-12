Actualizada 08/12/2020 a las 06:00

La junta directiva se ha pasado de frenada en su afán de controlar la asamblea. Su objetivo era evitar lo que ha venido sucediendo en los últimos cuatro años en los que se dieron debates, algunos crispados y con tono desagradable que causaron disgustos e impidieron que proyectos o votaciones salieran adelante. Otros no. La estrategia entra dentro de las reglas del juego, pero hacerlo de esta forma es pervertir un sistema de elección de compromisarios que urge cambiarlo para no caer en el mismo error. Ya se hizo un uso indebido en tiempos de Izco y Archanco del voto delegado para aquellas balsas de aceites de asambleas que tanto dañaron al club, norma que tuvo que ser suprimida.

Luis Sabalza y su equipo han gestionado de forma destacada el club desde que lo cogieran al borde del precipicio en 2014. La institución ha crecido con un proyecto deportivo que se ha ganado el respeto en Primera División aunque ahora vengan mal dadas, con una implicación social reflejada en la votación para elegir la reforma del estadio y en el récord de socios, y con el máximo rigor y acierto en la economía que han permitido dar la vuelta al calcetín de las finanzas. En definitiva, se ha restaurado la imagen perdida.

Eran argumentos para convencer a la asamblea de cara a futuras votaciones, qué mejor aval que la gestión, pero la directiva ha entendido que debía involucrarse hasta el mismísimo fondo en el proceso para elegir a los representantes de los socios. Era su plan para evitar no solo críticas, sino también concesiones a otros grupos organizados que pudieran tener representación. El resultado no es una buena noticia para Osasuna. Quizá ni ellos mismos esperaban semejante diferencia. Se han matado moscas a cañonazos. No hay más que ver los listados de los millares y esa sima de votos que aparece entre el elegido en el número 33 y el 34. Los electos y los que se han quedado fuera.

Las listas burbuja que se han manejado desde el aparato han sido las más votadas, del 1 al 33, por el voto movilizado a nivel interno. Hacer una tabla de socios claro que es democrático. Había algunas más que la oficial, de hecho. Sin embargo, tener toda la baraja y jugar la partida de mano para levantar semejante barrera no es nada ético.

Entre los casi 400 nombres aparecen empresas patrocinadoras del club y algunos de sus responsables, también directivos, empleados de diversas áreas, amigos, familiares, allegados… Hasta una agencia de futbolistas. Es antiestético. Y hay quien ha sido elegido sin ser consciente con un buen puñado de votos, al no ser considerado del sector opositor. Según ha trascendido, para llenar esos 33 y conseguir ese efecto tapón.

La junta y otras tres corrientes han querido tener su porción en la tarta. Prácticamente todo ha sido para los primeros. Han sido un quitanieves. Ni que decir tiene que los que van por libre no tenían nada que rascar. Votó el 20% de los socios con derecho dentro de un contexto donde muchos aficionados no quieren saber nada, solo que la pelotita entre. Aun así, esos casi 2.500 son muchísimos, señal de la movilización interesada del voto que ha habido.

La asamblea es el órgano soberano del club por excelencia. Apruebas cuentas y valida proyectos. Expone ideas y pregunta. El socio levanta la voz y pide explicaciones. ¿Dónde mejor? El debate puede que esté apagado para los próximos cuatro años. No será plural. Si Osasuna es un club de los socios, este modelo no se lo puede permitir.

Luis Sabalza tiene ahora vía libre para cambiar el punto de los estatutos que le permita optar a la reelección. Un traje a medida se puede hacer. Se aventuran asambleas plácidas, pero el peaje a pagar puede ser caro: la credibilidad. Porque el osasunismo no son los 400 compromisarios. Ni antes ni ahora.