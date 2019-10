Manu, Amaia y los rojillos

Actualizada 05/10/2019 a las 23:04

Manda bemoles que el que suscribe, que es duro de oído y la melomanía la tiene más bien escondida, acude a cuatro conciertos contados a lo largo de su vida en una selección que más de uno podría calificar de poco exquisita, oigan, pero es lo que tienen los gustos, que son variados como los colores. Y quiera la conjunción astral, la divina providencia o el más que dudoso libre albedrío que en esta nuestra Pamplona, que no se caracteriza precisamente por ser un dechado de virtudes en cuanto a oferta cultural y musical, que hayan coincidido en el tiempo, hora, día y hasta cassi lugar si me apuran, tres actos que nos obligarían a dividirnos o trividirnos para poder acudir a todos.

Semejante perorata, dirá el querido lector, poco tiene que ver con nuestro Osasuna. Pero no se me impaciente, que como la vida misma rumbo al nicho, todo llega -procuraré ser más rápido, obvio-, que como mantenía el gran Constantino Romero, 'El tiempo es oro' y claro, que hayan hecho clic en esta entrada será porque de los rojillos quieren tener noticia tras el choque contra el Villareal de Cazorlita y compañía. Paciencia, amigo Sancho, que ya llegamos.

Navarra Arena. Sábado 5 de octubre de 2019. 21.30 horas. Concierto de Manu Carrasco. Qué quieren, en el fondo soy un romántico y llevo desde que se anunció el mismo, que Osasuna se paseaba por los Campos de la antigua LaLiga 123 en pos de un ascenso cuasi cantado, que no certificado, con la intención de acudir a la cita. Por ello cogí dos entradas, a lo loco, de las de primera fila para poder contemplar ese azulón de los ojos de mi Manuel, que por algo le tiene robado medio corazón a la que es dueña del mío mismo. Para tí, Reina, lo mejor. Y allí que le di por fechas de la Epifanía la sorpresa del concierto, que en octubre vamos a ver a Manuel Carrasco y a cantarle, corearle y admirarle ya que es un poeta y a todos nos arrebata algún que otro suspirito.

Auditorio Baluarte. Sábado 5 de octubre de 2019. Concierto de Amaia Romero. Y es que la navarra, pese a las críticas que ha recibido tras el lanzamiento de su primer disco, no deja de ser como la alcachofa, el pimiento del piquillo y el espárrago, Denominación de Origen navarra y arrastra a su público. Ofrece el inicio de su gira en su Pamplona, nuestra Pamplona, la capital de los que tuvimos la suerte, sin haberlo elegido, de nacer en esta tierra de foralidad y rancio abolengo.

Estadio El Sadar. Sábado 5 de octubre. 21.00 horas. La Jornada 8 de LaLiga Santander, espectáculo donde los hayan, panem et circenses que nos hace olvidar por 90 minutos más alargue propiciado por el amigo VAR de la insidiosa rueda laboral y dionisíaca en la que nos vemos arrastrados de lunes a viernes, por mor de esa necesidad de laborar para poder vivir, llega a Pamplona. El Villarreal de Cazorla, Albiol, Ekambi y compañía se mide a nuestro Osasuna. Necesitamos una victoria, pese a que sólo conocemos una derrota. Tres puntos que nos den la vida para sumar y poder retirarnos a la pausa de las selecciones con la conciencia tranquila por el trabajo bien hecho.

Manu, Amaia, Osasuna. Osasuna, Manu, Amaia. Amaia, Manu, Osasuna... Si fuera cierto que la fuerza de la naturaleza todo lo puede, me colocaría bajo una tormenta a ver si un par de rayos me dividieran en tres partes para así poder dar cumplido sueño al deseo de estar en tres sitios al mismo tiempo. Pero nada, es imposible. Ni la más calenturienta mente de H.G. Wells en lo delirios de su tuberculosis podrían hacerlo posible. ¿Qué hacer?¿Qué elegir?¿A qué dictado del corazón seguir?

Con la mente arrebujada y convertida en un mar de dudas, la opción lógica sería liarme la manta a la cabeza, ir a media tarde al Baluarte, acabar lo antes posible la cita con la extriunfita para bajar corriendo al Navarra Arena. Colocarme en uno de los laterales que den al estadio rojillo y alternar el 'Déjame ser' con el 'Dale, Osasuna, dale'. Aprovechar el descanso del match futbolero para desgañitar la garganta ante el onubense de Isla Cristina que guarda sospechosamente un parecido más que razonable con mi cuñado Iván, pareja de Cristina y papi de Chloe y Valeria. Así podría terminar la jornada satisfecho, colmado y pletórico por haber logrado semejante hazaña. Podría. Pero ya no tengo 25 años. O mejor dicho, sí que los tengo, pero casi doblados. Y el cuerpo da para lo que da...

Finalmente el corazón me pudo. Como es normal, se impuso lo que me tira, lo que me llama, lo que me puede. Como el apreciado lector habrá deducido a estas alturas, me decanté por la decisión que más me llenaba y me hacía crecer como persona. Escogí lo que de verdad importa en esta vida, lo que me da la razón, la alegría y el sufrimiento, el reir y llorar en ese yin y yang que posibilita que el motor siga funcionando día a día. Me fui al Navarra Arena, con mi amor, y estuve coreando como un loco todos y cada uno de los temas de la gira 'La Cruz del Mapa'. Porque como dice Manu, "Me dijeron de pequeño, dónde vas que tú no puedes...". Y por eso fui al Navarra Arena.

Eso sí, sin haber escuchado el primer acorde, Torres nos ponía el 0-1 aquí al lado. Pero para cuando mi Manu, que salió todo guapo, entonaba 'Montañas de sal', Roncaglia había empatado con su zapatazo y el Chimy había volteado el marcador. Y con la victoria, pudimos seguir coreando al de los ojitos azules.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

